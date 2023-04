EM 2025 in St.Gallen «Da liegen Welten dazwischen»: Nora Häuptle aus Horn trainiert das ghanaische Nationalteam und freut sich riesig über die EM in der alten Heimat Aufgewachsen am Bodensee, heute Nationaltrainerin der «Black Queens», des ghanaischen Frauenfussball-Nationalteams: Nora Häuptle verfolgt ihre Fussballkarriere. Dass in ihrer alten Heimat die EM 2025 ausgetragen wird, freut sie riesig. Doch den Schub, den das Turnier bringen könnte, den müsse man clever nutzen.

Von der Profi- und Nationalspielerin zur Trainerin: Nora Häuptle coacht heute das ghanaische Frauennationalteam. Christian Brun / KEY (29.8.2019)

Kurz hat sie Zeit, zwischen Trainingseinheiten kann sie schnell mit der Zeitung aus der alten Heimat telefonieren. Nora Häuptle ist mit den Black Queens, so werden die Spielerinnen des ghanaischen Fussball-Nationalteams genannt, im Trainingslager in der Küstenstadt Prampram, gut 40 Kilometer östlich der Hauptstadt Accra. Sie und ihr Team bereiten sich auf den Womens Africa Cup of Nations 2024 vor. Natürlich verfolgt Häuptle auch, was sich fussballerisch in der Heimat tut. Hier begann sie ihre Karriere beim FC St.Gallen-Staad, spielte später bei YB, Enschede, Thun. Sie wurde Trainerin des U19-Frauennationalteams, Kommentatorin beim SRF, Trainerin eines Frauenteams der ersten Bundesliga (damals war sie der einzige weibliche Coach der Bundesliga). Seit Januar 2023 ist sie Nationaltrainerin Ghanas.

Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen, dass die Schweiz die Europameisterschaft 2025 austragen wird?

Nora Häuptle: Mit riesiger Freude! Ich bin extrem stolz und happy, dass die Schweiz als kleines Fussballland Gastgeberin der EM wird. Die Herren-EM 2008 und die U19-EM der Frauen 2018 waren wie Vorläufer, wir haben gezeigt, wir können so grosse Turniere austragen. Dass es jetzt geklappt hat mit der Vergabe, ist einfach eine riesengrosse Freude.

Kann diese Europameisterschaft wirklich einen Schub geben in Sachen Frauenfussball, wie das oft behauptet wird?

Punkto Visibilität kann das Turnier sehr wohl ein Treiber sein. Kleine Mädchen sehen Vorbilder und werden vielleicht an den Fussballsport herangeführt. Aber man muss so einen Schub clever nutzen, man kann nicht nur hoffen und zuwarten, dass es etwas bringt, sondern muss investieren! Investieren in die Frauenförderung und in die Bedingungen, unter denen Frauen Fussball spielen können.

Sie selber starteten Ihre Fussballkarriere hier in der Region. Wie haben Sie die Entwicklung des Frauenfussballs in Ostschweiz erlebt?

Zwischen damals und heute liegen Welten! Als ich anfing zu spielen, gab es keine Lösungen für die Bedürfnisse von Sportlerinnen. Wenn ich ein Nati-Spiel hatte, musste ich meinem Rektor einen Brief schreiben. Als ich mit 16 Jahren in die USA reiste, sah ich eine US-Nationalspielerin auf einem 20 Meter grossen Plakat. Ich dachte nur wow, das ist also möglich! Damals in der Schweiz war ein Profidasein undenkbar. Dass 1999 bei der Frauenfussball-WM in den USA 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Finalspiel besuchten, das war für mich wie eine neue Welt! Und jetzt zu sehen, wie sich 25 Jahre später die Schweiz transformiert hat, ist eine Wahnsinnsfreude.

Was erhoffen Sie sich von der EM in der Schweiz? Werden Sie her reisen und Spiele schauen?

Momentan arbeite ich in Ghana mit dem Nationalteam, mein Vertrag läuft bis nach den Olympischen Spielen. Mit Ghana kann ich ja leider nicht teilnehmen an der EM. Wenn ich 2025 nicht eventuell ein anderes Team an die EM begleite, dann werde ich sicher als Fan kommen und die Atmosphäre aufsaugen.

Haben Sie fussballerische Ziele oder Träume? Was würden Sie gerne erreichen?

Ich versuche immer, im Hier und Jetzt zu sein. Mein grosses Ziel ist es, dass wir uns mit dem ghanaischen Team für den Womens Africa Cup of Nations 2024 qualifizieren. Und auch für die Olympischen Spiele 2024. Das sind die nächsten Ziele, dann werde ich weitersehen. Schritt für Schritt, erst wenn man ein Ziel erreicht hat, kann man sich neue setzen.

Wie erleben Sie die Situation des Frauenfussballs in Ghana?

Frauenfussball in Ghana ist grundsätzlich eine andere Welt. Finanziell, strukturell ist man hier ganz anders aufgestellt. Es gibt nicht so viele schöne Fussballplätze, teils wird auf Sandplätzen gespielt. Aber: Es gibt hier viele sehr gute Talente. 70 Spielerinnen sind aktuell in ausländischen Ligen unter Vertrag. Es gilt, die Spielerinnen hier vor Ort zu fördern und die internationalen Spielerinnen ins Nationalteam zu bringen. Es ist manchmal leider eine Geldfrage, ob man die besten Spielerinnen aus dem Ausland einfliegen lassen kann, damit sie für das Nationalteam spielen können. Aber eben, die Talente sind da, und es ist wert, für sie zu kämpfen und sich für sie einzusetzen, um bessere Bedingungen zu schaffen.