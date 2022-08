Elektromobilität St.Gallen soll velofreundlicher werden – zwölf Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran: Die E-Cargobike-Aktion «Sankt Pedalo» geht in die zweite Runde Die Stadt stellt Unternehmen und Organisationen für ein Jahr kostenlos eine umweltfreundliche Mobilitätsalternative zur Verfügung. Die Aktion ist Bestandteil des Energiekonzepts 2050.

Am Montagmittag startete das Elektromobilitätsprojekt «Sankt Pedalo» in der Lokremise in die zweite Runde. Bild: Lilli Schreiber

Am Montagmittag ist vor der Lokremise einiges los. Zwölf schwarze E-Cargobikes stehen aufgereiht im Innenhof der LOK. Auf jedem der Bikes ist ein Firmenlogo aufgedruckt. Es sind die Namen jener Unternehmen, die sich für die Aktion «Sankt Pedalo» angemeldet haben.

Unter ihnen sind beispielsweise das Blumengeschäft Yeoon, das Magazin «Drü-Egg», gleich mehrere Technikunternehmen, der St.Gallen-Bodensee Tourismus sowie die Lokremise selbst. Stadtrat Peter Jans übergibt den Teilnehmenden des Elektromobilitätsprojekts der Stadt St.Gallen nach einer kurzen Ansprache ihr jeweiliges E-Cargobike.

Die zwölf teilnehmenden Unternehmen dürfen ein von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestelltes E-Cargobike für die Dauer eines Jahres in ihrem Betrieb einsetzen und testen. Danach steht es ihnen frei, die Bikes für einen Preisnachlass von 30 Prozent zu kaufen.

Als die Aktion im April letzten Jahres zum ersten Mal stattgefunden hat, waren es noch zehn teilnehmende Unternehmen, von denen sich letztlich sieben dazu entschlossen haben, das E-Cargobike zu behalten.

Effizient und umweltfreundlich obendrein

Die teilnehmenden Betriebe nutzen die Sankt Pedalos für Liefer- und Transportfahrten. Damit möchte die Stadt St.Gallen auf eine ebenso effiziente wie umweltfreundliche Alternative für die Firmenmobilität aufmerksam machen. Ausserdem solle damit die leidige Parkplatzsuche ein Stück weit gemildert werden, so Peter Jans.

Um die tatsächliche Nutzung der elektrisch angetriebenen Lastenfahrräder zu dokumentieren, sind die Unternehmen angehalten, ein Fahrtenbüchlein zu führen. Der rege Nutzen, der für die ersten Sankt Pedalos verzeichnet wurde, habe die Stadt dazu bewogen, das Projekt weiter voranzutreiben. Jans sagt:

Peter Jans, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Technische Betriebe der Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

«Es wird oft gesagt, dass St.Gallen keine Fahrradstadt sei. Das möchten wir ändern.»

Dafür seien auch schon einige Projekte in Planung. So solle es beispielsweise bei der Kreuzbleiche einen Velotunnel geben, um das Fahrradfahren vermehrt nach St.Gallen zu bringen. Jans selbst sei überzeugt davon, dass man mit dem Fahrrad in St.Gallen bereits jetzt schneller von A nach B komme als mit dem Auto. Dies dürfte auch den Unternehmen zugutekommen.

Zwei Mitarbeiterinnen des St.Galler Blumengeschäfts Yeoon mit ihrem neuen E-Cargobike samt Warentransport. Bild: Lilli Schreiber

E-Cargobikes laden zu spontanen Gesprächen ein

Die E-Cargobikes der zwölf St.Galler Unternehmen sind auf ihre jeweiligen branchenspezifischen Bedürfnisse abgestimmt. Im Frühling dieses Jahres gab es dafür einen Testtag. Daraufhin wurden die Transportboxen und E-Bikes, die bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern unterstützend wirken, individuell zusammengestellt.

Thomas Anner von der Dienststelle Umwelt und Energie. Bild: Tobias Garcia

Alle ausgewählten Unternehmen würden daraufhin mit ihrem passenden E-Cargobike Lebensmittel, Getränke, Werkzeuge, Blumen und vieles mehr durch die Stadt transportieren, so Thomas Anner von der Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen. Je nach Modell lassen sich bis zu 100 Kilogramm transportieren. Die Reichweite der E-Cargobikes beträgt je nach Fracht bis zu 60 Kilometer.

Anner sagt: «Jedes der Unternehmen soll den bestmöglichen Nutzen aus dieser Aktion ziehen können.» Und weiter:

«Bisher ist die Aktion super angekommen. Mir wurde häufig von spontanen Gesprächen berichtet, die durch die E-Cargobikes entstanden sind.»