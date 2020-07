«Ekelhaft»: Im Sommer riecht es vermehrt von der ARA Altenrhein - die Verantwortlichen kündigen Massnahmen an

Feuchte Tüchlein und Wattestäbchen sind schlimmer als Coronaviren: Das Wasser, das die ARA Altenrhein in den Alten Rhein entlässt, ist tausendmal sauberer als früher

Die im Herbst in Betrieb genommene vierte Stufe der Abwasserreinigungsanlage in Altenrhein macht es möglich: Das Wasser ist so sauber wie nie zuvor. Ozon spielt dabei eine wichtige Rolle. Nicht herausgefiltert werden Coronaviren, die im Abwasser nachgewiesen wurden. Wieso das Baden in See und Fluss dennoch keine Ansteckungsgefahr birgt.