Einmalig: Olma Messen verschenken Eintrittskarten für Eröffnungsfeier Wer möchte einmal an der offiziellen Eröffnungsfeier der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, der Olma, dabei sein? Dieses Jahr besteht die Möglichkeit. Daniel Wirth

Die Olma zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. (Bild: Urs Bucher)

Am Donnerstag um 10 Uhr wird die 76. Olma eröffnet. Für die Eröffnungsfeier im Theater mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann stellen die Olma Messen dieses Jahr ein Kontingent Eintrittskarten zur Verfügung. Sie können am Mittwoch ab 8 Uhr am Empfangsschalter der Olma Messen abgeholt werden (maximal zwei Tickets pro Person).