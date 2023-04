Einfache Anfrage Weniger Altpapier bedeutet weniger Geld für Gossauer Vereine: Stadtrat denkt über bessere Bezahlung nach Gossauer Vereine sammeln immer weniger Papier und Karton ein. Das reisst ein Loch in die Vereinskasse. Elmar Hardegger (Mitte) fragt den Stadtrat, ob er bereit sei, die Vereine besser zu entschädigen. Die Antwort ist vorsichtig positiv.

Die Menge an Papier und Karton liegt in Gossau rund 40 Prozent tiefer als noch vor 20 Jahren. Bild: Manuela Jans-Koch

Viele Gossauer Vereine sammeln im Auftrag der Stadt regelmässig Altpapier und Karton ein – für Vereine wie Pfadi und Skiclub eine wichtige Einnahmequelle. Die Menge an Papier und Karton geht jedoch zurück. Sie liege heute rund 40 Prozent tiefer als noch vor 20 Jahren, schreibt Elmar Hardegger (Mitte) in einer Einfachen Anfrage. Die Gründe liegen bei der Digitalisierung und dem Trend zum papierlosen Lesen. Andererseits geben viele ihr Altpapier an Sammelstellen wie dem Easydrive Gossau ab, statt es zu Hause zu lagern.

Stadtparlamentarier Elmar Hardegger (Mitte). Bild: PD

Die Stadt entschädigt die Vereine seit über 20 Jahren mit 70 Franken pro Tonne gesammeltes Altpapier. Erhielten die Vereine vor 20 Jahren noch 7500 Franken pro Sammlung, so sind es heute nur noch 4500 Franken. Davon gehen noch Ausgaben für Verpflegung und Fahrzeuge ab. «Viel Überschuss bleibt so nicht mehr übrig für den Einsatz von 30 bis 70 Helfenden, oftmals bei Wind und Wetter», stellt Hardegger fest. «Beurteilt der Stadtrat die aktuellen, tieferen Entschädigungen noch als angemessen?»

In der Stadt Gossau sei es eine lange Tradition, dass Vereine acht Mal im Jahr im Auftrag des ZAB (Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid) Papier und Karton sammeln, heisst es in der Antwort des Stadtrats. Das Sammelgut werde dem ZAB zur zentralen Vermarktung übergeben.

Die Stadt gebe den Vereinen die Entschädigungen, welche der ZAB ausbezahlt (70 Franken pro Tonne), unvermindert weiter und unterstütze die Vereine somit mit einem beachtlichen Beitrag, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Dass die Mengen stetig zurückgegangen sind, sei ein gesellschaftlicher Trend.

Eine Altpapieranlieferung. Bild: Pius Amrein

«Werden die eingesparten Kosten für die Sammlungen für Mehraufwendungen bei den Entsorgungsstellen benötigt oder verbleiben die Einsparungen bei der Stadt?», will Hardegger wissen. Und: «Ist der Stadtrat bereit, den Einheitstarif von 70 Franken pro Tonne zu erhöhen, damit die Entschädigungen an die Vereine das frühere Niveau erreichen?»

Allein aufgrund der wesentlich geringeren Mengen würden die Entschädigungen kaum je wieder das ursprüngliche Niveau erreichen, antwortet der Stadtrat. Er sei jedoch bereit zu prüfen, ob aus dem Sammelstellenbeitrag des ZAB «ein gewisser Ausgleich» erreicht werden könnte. Zudem sei der ZAB bereit, die Mengen, die im Easydrive Gossau abgegeben werden, zu einem reduzierten Tarif der Stadt Gossau zu vergüten – weil weder Stadt noch Vereine Sammelaufwendungen haben und weil dort auch Papier und Karton aus umliegenden Gemeinden abgegeben werden. Dieser zusätzliche Betrag könnte dann als «Grundpauschale» den Vereinen gutgesprochen werden. (mem)