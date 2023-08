Einfache Anfrage Warum eine Eventagentur aus Waldstatt das Gossauer Jubiläumsfest organisiert Eine Ausserrhoder Kommunikationsagentur richtet das Gossauer 1200-Jahr-Jubiläum aus. «Was läuft hier falsch?», fragte sich die SVP-Fraktion. Nun liefert der Stadtrat Antworten.

Im kommenden Jahr feiern die Gossauerinnen und Gossauer ein grosses Fest. Impression der Gossauer Rock & Blues Nights. Bild: Hanspeter Schiess

2024 feiert die Stadt Gossau ihren 1200. Geburtstag. Die SVP-Fraktion stört sich daran, dass die Organisation von auswärts kommt: Die Stadt hat die Eventagentur Star Productions aus Waldstatt im Kanton Appenzell Ausserrhoden an Bord geholt. Sie soll das Jubiläum und die zugehörigen Anlässe organisieren.

Die SVP wollte vom Stadtrat in einer einfachen Anfrage wissen, weshalb der Projektauftrag nicht an eine ortsansässige Agentur vergeben wurde. Schliesslich gebe es auf Gossauer Stadtgebiet einige Kommunikationsagenturen.

Sechs Agenturen reichten eine Offerte ein

Nun nimmt der Stadtrat dazu Stellung. Sechs Agenturen im Umkreis von Gossau seien zur Offertstellung eingeladen worden. Für die externe Projektleitung werde eine erfahrene Eventagentur benötigt, welche ähnliche Projekte mit Referenzen belegen könne, schreibt er in seiner Antwort.

Die SVP-Fraktion will auch wissen, was die beauftragte Agentur kostet und was ihre Aufgaben sind. Dazu schreibt der Stadtrat: Vom gewährten Kredit von 1,2 Millionen Franken werden 135’000 Franken dafür eingesetzt, dass die Eventagentur die Jubiläumsprojekte begleitet. «Dazu kommen Planung, Umsetzung und Organisation nach effektivem Aufwand.» Der Projektauftrag umfasse die Konkretisierung der ausgewählten Projekte, die Umsetzung sowie den Abschluss samt Abrechnung und Auswertung.

Programm soll im Herbst veröffentlicht werden

Seit dem Parlamentsentscheid im Dezember 2022 sei es «sehr ruhig» geworden um das Jubiläumsprojekt, stellt die SVP fest und erkundigt sich nach dem Stand der Dinge. «Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten laufen planmässig, allerdings mehrheitlich im Hintergrund», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Man informiere die Öffentlichkeit, wenn bei Projekten Mitwirkende gesucht werden, etwa für Stadtführungen.

Zudem werde mit Vereinen an Projekten gearbeitet. Das Programm des Jubiläumsjahrs soll im Frühherbst 2023 veröffentlicht werden. Auch stellt der Stadtrat klar, dass zum Jubiläum 2024 Gossauer Bier der Brauereien Stadtbühl und Freihof ausgeschenkt werden soll. «Darauf arbeiten alle Beteiligten hin.»