Einfache Anfrage SP-Parlamentarier ist der Oberdorfbachweg teilweise zu dunkel: Der Gossauer Stadtrat verzichtet jedoch auf eine Beleuchtung Marco Broger (SP) wollte den Gossauer Stadtrat in einem Vorstoss dazu anregen, den Oberdorfbachweg zwischen dem öffentlichen Spielplatz und dem Bahnübergang der Appenzeller Bahnen zu beleuchten. Dieser hält davon aber nicht viel. Er argumentiert unter anderem mit der Lichtverschmutzung.

SP-Stadtparlamentarier Marco Broger will, dass ein Abschnitt des Oberdorfbachwegs in Gossau beleuchtet wird. Symboldbild: Daniel Steffen/Getty

Der Oberdorfbachweg in Gossau ist zu dunkel – zumindest ein Abschnitt davon. Dieser Meinung ist SP-Stadtparlamentarier Marco Broger. Er hat im Februar eine Einfache Anfrage dazu eingereicht und sich nach der Beleuchtung des Weges erkundigt.

Der Oberdorfbachweg führt am Freibad Gossau und dem öffentlichen Spielplatz vorbei. Der asphaltierte Weg zwischen den Quartieren Mooswies, Mettendorf und Oberdorf sowie dem Gebiet südlich des Bahnhofs mit Sportanlagen, Spielplatz, Oberstufenzentrum und der Pädagogischen Hochschule wird gemäss Broger rege vom Langsamverkehr genutzt.

Konkret geht es ihm um den Abschnitt zwischen dem öffentlichen Spielplatz und dem Bahnübergang der Appenzeller Bahnen. Dieser sei nicht beleuchtet, was «unter anderem in der dunklen Jahreszeit die Verkehrssicherheit reduziert und bei gewissen Nutzerinnen und Nutzern ein allgemeines Gefühl des Unbehagens auslösen kann», schrieb der Parlamentarier in seinem Vorstoss. Nun liegen die Antworten des Gossauer Stadtrats vor.

Weg liegt ausserhalb der Bauzone

Marco Broger wollte unter anderem wissen, ob der Stadtrat den Oberdorfbachweg ebenfalls als bedeutende Zufahrt des Langsamverkehrs zu den Schul- und Freizeitangeboten sehe. Diese Frage bejaht der Stadtrat. Auf die Frage, weshalb der betreffende Abschnitt des Weges bisher nicht beleuchtet sei, beruft sich der Stadtrat auf einen Entscheid vom Dezember 2020.

Marco Broger, SP-Stadtparlamentarier Gossau. PD

Damals habe er die bisherige Haltung bestätigt, dass in erster Linie die öffentlichen Strassen und Wege innerhalb der Bauzone beleuchtet werden. Ausserhalb der Bauzone würden öffentliche Strassen und Wege beleuchtet, wenn unter anderem Bedenken bezüglich Sicherheit bestehen. «Der betreffende Abschnitt des Oberdorfbachwegs befindet sich in der Zone ‹Übriges Gemeindegebiet› und damit ausserhalb der Bauzone, weshalb auf eine Beleuchtung verzichtet wurde», schreibt der Stadtrat.

Grabungen sind in Schutzzone nicht zulässig

Anders als Broger ist der Stadtrat zudem der Meinung, dass sich das Sicherheitsdefizit in Grenzen halte. Dies, weil der Oberdorfbachweg so unterteilt sei, dass im Abschnitt nördlich des Weges der Fussweg und südlich der Veloweg liege. «Zudem handelt es sich um einen relativ kurzen Abschnitt zwischen dem Freibad und der Buechenwaldstrasse, der zusätzlich noch in der Gewässerschutzzone liegt.»

Gemäss Gewässerschutzverordnung sei das Erstellen von Anlagen in der Schutzzone S2 grundsätzlich nicht zulässig, heisst es weiter. Konkret heisst es, dass Grabungen, welche die schützende Überdeckung (Boden und Deckschicht) nachteilig verändern, nicht zulässig seien. «Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die Erstellung von Beleuchtungen erhebliche Grabarbeiten für Kabelrohranlagen und Fundamente der Leuchten voraussetzen.»

Wildtiere sollen nicht von Beleuchtung gestört werden

Der Stadtrat weist in seiner Antwort zudem auf die zunehmende Lichtverschmutzung hin. Diese sei ein wichtiger Aspekt bei der Gesamtbetrachtung der öffentlichen Beleuchtung. Er schreibt:

«Gebiete ausserhalb von Bauzonen sind grundsätzlich nahe der Natur und sollen nur im Bedarfsfall beleuchtet werden.»

In diesen Zonen gehe es vor allem darum, dass Wildtiere zur Ruhe kommen können. Aufgrund aufgeführter Gründe verzichte der Stadtrat auf eine Beleuchtung im Abschnitt zwischen Spielplatz und Bahnübergang.