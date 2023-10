Einfache Anfrage «Oft grosse finanzielle Belastung für berufstätige Eltern»: SP-Parlamentarier hat Fragen zur Kinderbetreuung in Gossau Für junge Familien in der Schweiz sei es schwierig, einen bezahlbaren Kitaplatz zu finden, schreibt Florian Kobler in einem Vorstoss. Der SP-Stadtparlamentarier will wissen, wie die Situation in Gossau und Arnegg aussieht.

Florian Kobler (SP) hat Fragen zur Kindertagesbetreuung in Gossau und Arnegg. Bild: Donato Caspari (14. 8. 2023)

Das Thema Kindertagesbetreuung beschäftigt in der Schweiz zahlreiche Familien – und Florian Kobler. Der Gossauer SP-Stadtparlamentarier hat kürzlich eine Einfache Anfrage dazu eingereicht. Er will wissen, wie die Situation in Gossau und Arnegg aussieht. Für junge Familien in der Schweiz sei es schwierig, einen bezahlbaren Kitaplatz zu finden, schreibt Kobler. Die familienergänzende Kinderbetreuung stelle oft eine grosse finanzielle Belastung für berufstätige Eltern dar.

Die Folge sei, dass ein Elternteil – oft die Frau – die Erwerbsarbeit ganz oder teilweise aufgebe. «Sie muss mit einem kleineren Einkommen auskommen, später allenfalls sogar mit einer tieferen Rente», schreibt Kobler. Zwei Kinder seien für viele Mütter in der Schweiz ein Grund, das Erwerbsleben hinter sich zu lassen – aus ökonomischen Motiven. «Ein kleines Arbeitspensum zu behalten, lohnt sich für eine durchschnittliche Schweizer Zweifach-Mutter selten.»

Mit ihren hohen Kosten für externe Betreuung liege die Schweiz an der Spitze der OECD-Länder, heisst es weiter im Vorstoss. Die familienergänzende Kinderbetreuung sei in der Schweiz zu teuer und die Ungleichheit der Angebote je nach Wohnort habe massiv zugenommen. Studien zeigten, dass eine Familie mit mittlerem Einkommen für die Kita je nach Wohnort bis zu fünfmal mehr zahlte.

Geschwisterrabatt als Anreiz

Florian Kobler will vom Stadtrat wissen, wie das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei den Kitaplätzen in Gossau aussieht, ob es Wartelisten gibt und falls ja, wie lange die durchschnittlichen Wartefristen für einen Kitaplatz betragen. Weiter will der SP-Politiker erfahren, ob in den kommenden Jahren neue Standorte, respektive eine Erhöhung der Anzahl Kitaplätze geplant sind.

Kobler will auch wissen, ob es Unterschiede zwischen Gossau und den Nachbargemeinden gibt. Der Stadtrat soll darlegen, wie das Angebot in Gossau im Vergleich mit Flawil, Herisau, Gaiserwald und St.Gallen aussieht, insbesondere in Sachen Tarifordnung. Ebenfalls beantworten soll der Stadtrat, wie er dazu steht, die Tarife für untere und mittlere Einkommen zu senken.

Der Stadtparlamentarier weist in seiner Einfachen Anfrage zudem darauf hin, dass in Flawil ein Geschwisterrabatt gewährt wird. Ein solcher schaffe einen weiteren finanziellen Anreiz für den Wiedereinstieg. «Gerade auch bezüglich des zunehmenden Fachkräftemangels wäre das wichtig.» Kobler will wissen, warum Gossau keinen Geschwisterrabatt gewährt.