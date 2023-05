Einfache Anfrage Nach wie vor ist es ruhig um das Haus der Kultur in Gossau: Stadtparlamentarier hakt zum dritten Mal nach Seit Jahren ist ein Haus der Kultur in Gossau geplant. Dieses soll das Platzproblem der Vereine lösen. Mitte-Stadtparlamentarier Martin Pfister hat nun zum dritten Mal eine Einfache Anfrage eingereicht. Er will wissen, wo das Projekt steht.

Martin Pfister hat Fragen zum geplanten Haus der Kultur in Gossau. Bild: PD

Bereits seit Jahren ist in Gossau ein Haus der Kultur in Planung. Dieses soll ein langjähriges Problem lösen: Den Musikvereinen fehlt die Infrastruktur für Proben und Anlässe. 2018 entschied der Stadtrat, dass das Haus der Kultur auf dem Areal des Gymnasiums Friedberg entstehen soll. Viel gehört hat man danach nicht mehr. Im Frühling 2021 reichte Stadtparlamentarier Martin Pfister (Mitte) eine Einfache Anfrage ein und erkundigte sich über den aktuellen Stand. Pfister schrieb bereits 2018 einen Vorstoss dazu. Nun hat er einen dritten Vorstoss zum Haus der Kultur eingereicht.

Er wolle in einigen Punkten nachhaken, begründet Pfister seine dritte Einfache Anfrage. In der Stellungnahme des Stadtrats auf seinen zweiten Vorstoss im Jahr 2021 sei festgehalten worden, dass eine gemeinsame Infrastruktur mit dem Gymnasium Friedberg sinnvoll wäre, schreibt Pfister. So könnten 58 Prozent der Räume tagsüber durch die Schule und abends und an Wochenenden durch die Vereine genutzt werden.

Das Konzept sollte dem Stadtrat nach den Sommerferien 2021 zur Entscheidung vorliegen, hält Pfister fest. «Das Erstellen des Vorprojekts mit Kostenermittlung war bis Ende 2021 geplant. Dem Parlament sollten der Bericht und Antrag voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 zugeleitet werden.» Seit zwei Jahren sei es wiederum ruhig geworden um dieses Geschäft; das Platzproblem der Vereine bestehe nach wie vor. Dem Parlament wie auch der Bevölkerung seien seither keine Informationen mehr übermittelt worden.

Pfister will vom Stadtrat nun wissen, wie der aktuelle Stand des Projekts sei. Weiter will er erfahren, ob der Stadtrat über das Konzept befinden und ob die Phase Vorprojekt mit Kostenermittlung abgeschlossen werden konnte. Der Stadtrat soll zudem beantworten, wann mit der Parlamentsvorlage gerechnet werden kann und was die nächsten Schritte sind. (woo)