Einfache Anfrage Haus der Kultur: Im Winter soll das Gossauer Stadtparlament über den Wettbewerbskredit befinden Der Gossauer Mitte-Stadtparlamentarier Martin Pfister wollte vom Stadtrat wissen, wie der Stand beim geplanten Haus für Kultur ist. Nun liegt die Antwort vor.

Geht es nach dem Gossauer Stadtrat, können lokale Musikvereine bald in einem Haus der Kultur proben. Bild: Belinda Schmid

Eines muss man Martin Pfister (Die Mitte) lassen. Der Stadtparlamentarier lässt nicht locker, wenn es um das geplante Haus für Kultur in Gossau geht. Bereits zum dritten Mal nach 2018 und 2021 hat er mittels Einfacher Anfrage beim Stadtrat eine Auskunft bezüglich dem Stand der Planung eingefordert.

Seine Argumentation: Nachdem der Stadtrat vor zwei Jahren in Aussicht gestellt hatte, dass das Haus der Kultur auf dem Areal des Gymnasiums Friedberg entstehen solle, sei es ruhig geworden um das Projekt. Und das, obwohl dem Stadtparlament eine entsprechende Vorlage für die zweite Jahreshälfte 2022 in Aussicht gestellt worden sei.

Machbarkeitsstudie auf der Zielgeraden

Nun liegt die Antwort des Gossauer Stadtrats auf Pfisters Fragen vor. So schreibt er, dass sich bei der Konzepterarbeitung gezeigt habe, dass die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 vor allem eine Raumprogrammstudie sei. Je nach Dimension und genauem Standort habe das Bauvorhaben teilweise massive Auswirkungen auf das Modul 3 der Sportwelt und auf die Liegenschaftsstrategie des Gymnasiums Friedberg. «Deshalb haben die Stiftung Gymnasium Friedberg und die Stadt Gossau eine umfassende Machbarkeitsstudie erstellen lassen, welche genau diese Fragen sowie die Klassierung von Strassen und Wegen beantwortet.»

Martin Pfister, Stadtparlamentarier (Die Mitte). Bild: PD

Diese Studie befinde sich in der Finalisierungsphase, heisst es weiter. Und das sei der Grund, weshalb der Stadtrat noch nicht über das Konzept habe befinden können. Pfister hatte sich auch nach der Kostenermittlung erkundigt. Der Stadtrat antwortet, für ein Vorprojekt mit Kostenermittlung bedürfe es der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Die Kosten seien zudem nur ein Teil davon, es gehe auch um die vertragliche Erarbeitung der Leistungsteilung zwischen den Beteiligten.

Eine entsprechende Parlamentsvorlage stellt der Stadtrat für den kommenden Winter in Aussicht. Dann soll das Stadtparlament über einen Wettbewerbskredit befinden.

Das Haus der Kultur oder zumindest die Pläne dafür haben in Gossau eine bewegte jüngere Geschichte. Zum Thema wurde es überhaupt, weil den Musikvereinen die Infrastruktur für Proben und Anlässe in der Stadt bisher fehlen. 2021 fällte der Stadtrat dann den Grundsatzentscheid, Synergien mit dem Gymnasium Friedberg nutzen zu wollen. So könnten 58 Prozent der Räume tagsüber durch die Schule und abends und an Wochenenden durch die Vereine genutzt werden. (ghi)