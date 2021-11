Einfache Anfrage Begegnungszone Gossau: Fahrverbot, Parkplatzaufhebung oder dauerhafte Tempoanzeige ist laut Stadtrat aktuell kein Thema SP-Stadtparlamentarier Florian Kobler wollte in einem Vorstoss wissen, wie die Gossauer Begegnungszone beim Bahnhof attraktiver und sicherer werden kann. Nun liegt die Antwort des Stadtrates vor.

In der Begegnungszone beim Bahnhof Gossau gilt Tempo 20. Da hier auch Regiobusse durchfahren, ist die Strasse hindernisfrei gestaltet.

Bild: Benjamin Manser (13. April 2021)

In der Begegnungszone beim Bahnhof Gossau treffen täglich die unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aufeinander: Velofahrerinnen, Fussgänger, Autofahrerinnen sowie Autoposer und Raser, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind. Nicht zu vergessen die zahlreichen Busse, die fast im Minutentakt über den Bahnhof verkehren.

Florian Kobler, SP-Stadtparlamentarier Gossau. PD



Florian Kobler hatte im August eine Einfache Anfrage zur Begegnungszone eingereicht. Der SP-Stadtparlamentarier wollte wissen, wie diese attraktiver und sicherer werden kann. Nun liegt die Antwort des Gossauer Stadtrats vor.

Fahrverbot ist nicht möglich

Florian Kobler wollte unter anderem wissen, wieso in der Bahnhofstrasse ein schmales Metallband eingelassen ist und ob dieses entfernt werden könnte. Im Juli war eine Velofahrerin auf regennasser Fahrbahn in der Begegnungszone verunfallt. Die 72-Jährige soll gemäss Polizeibericht auf jenem Metallband ausgerutscht sein. In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, das schmale Metallband diene der Verkehrsführung als Leitlinie in der Mitte der Strasse.

Da der Belag von Hauswand zu Hauswand reiche und somit keine Fahrbahnabgrenzung vorhanden sei, sei eine unscheinbare leitende Linie eingebaut worden, damit die Fahrzeuge nicht auf den Bahnhofplatz geleitet würden. «Eine weisse Leitlinie konnte man nicht anbringen, da sonst der optisch uneingeschränkte Raum für die Begegnungszone nicht mehr vorhanden wäre», heisst es weiter. Das Metallband diene zudem teilweise der Wasserführung.

In der Begegnungszone gilt Tempo 20 - zu schnell gefahren wird trotzdem immer wieder. Im vergangenen Frühling stellte die Stadt die Tempoanzeige Speedy auf, um die Geschwindigkeiten zu messen. Kobler wollte wissen, was die Auswertungen ergaben und ob der Stadtrat bereit sei, dauerhaft eine solche Tempoanzeige zu installieren. Gemäss dem Stadtrat wurden bei der Bahnhofstrasse zwischen dem 8. und 22. April 101'175 Fahrzeuge erfasst. Bei der Stadtbühlstrasse erfolgten die Messungen vom 22. Juni bis 5. Juli, dort wurden 74'852 Fahrzeuge erfasst.

«Speedy» stand im April in der Bahnhofstrasse.

Bild: Benjamin Manser (13. April 2021)

Für die Beurteilung der Geschwindigkeiten wurde der Wert V85 berücksichtigt. Dieser sagt aus, wie hoch die durchschnittliche Geschwindigkeit von 85 Prozent der durchgeführten Messungen ist. An der Bahnhofstrasse lag der Wert bei 27 km/h, an der Stadtbühlstrasse bei 26 km/h. Eine dauerhafte Anzeige bewirke nur kurzfristig eine Temporeduktion, schreibt der Stadtrat.

«Besser ist es, sporadisch eine temporäre Anzeige zu installieren.»

Dass die Begegnungszone künftig nur noch für Geschäftskundinnen, Anwohnende und Zubringer befahrbar ist, sei gesetzlich nicht möglich, antwortet der Stadtrat auf eine entsprechende Frage Koblers.

Busse haben genug Platz

Kobler wollte auch wissen, ob der Stadtrat bereit sei, die Autoparkplätze zu reduzieren oder aufzuheben. Aus Sicht der Gewerbebetriebe in der Begegnungszone seien die wenigen noch vorhandenen Parkplätze wichtig, schreibt der Stadtrat. Er werde eine allfällige Aufhebung der bestehenden Parkplätze im Rahmen des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes Bahnhofstrasse sowie der Realisierung des Bushofes prüfen.

Im Zusammenhang mit dem neuen Bushof soll ein neues Verkehrsregime für den Busverkehr eingeführt werden. Kobler wollte wissen, ob es überhaupt möglich sei, dass sich zwei Gelenkbusse auf der Bahnhofstrasse kreuzen. Die Busse haben mit Spiegel eine Breite von 2,95 Meter. Die Bahnhofstrasse ist im Bereich der Begegnungszone auf eine Breite von 11 Meter klassiert. «Beim Kreuzungsfall zweier Gelenkbusse mit der signalisierten Geschwindigkeit müssen diese die Strassenfläche nicht verlassen, womit die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist», schreibt der Stadtrat.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Busse kreuzen müssen, sei sehr gering. Fünf Haltekanten des neuen Bushofes seien so angeordnet, dass die Zufahrten von der Bahnhofstrasse und die Wegfahrten über die Hirschenstrasse erfolgen. Nur drei Haltekanten würden von der Hirschenstrasse angefahren, die Wegfahrt erfolge über die Bahnhofstrasse.