Eine Woche für die Kultur: Am Montag starten die Kulturtage St. Gallen Mit dem Kultur-Festival wollen Studierende der HSG ihr kulturelles Interesse sichtbar machen. Von Montag bis Samstag findet verschiedene Veranstaltungen statt - verteilt über die ganze Stadt David Grob

Das Uni-Orchester der HSG während eines Konzerts in einer früheren Ausgabe der Kulturtage St. Gallen. (Bild: PD)

Theater, Konzerte, Kunst: Studierende der Universität St. Gallen (HSG) laden zu den Kulturtagen St. Gallen ein. Auf dem Campus der HSG und in verschiedenen Kulturinstitutionen in der Stadt finden von Montag bis Samstag verschiedene kulturelle Anlässe statt.

Die Medienmitteilung der Organisatoren verspricht «facettenreiche Einblicke in die Kultur». Das Programm deckt diverse Aspekte von Kultur ab, wie etwa der Eröffnungstag zeigt. So startet das Festival am Montagnachmittag mit einer öffentlichen Führung durch die Kunstsammlung am Campus um 14.15 Uhr. Der Treffpunkt ist im Foyer des Hauptgebäude.

Auf Hochkultur folgt Kulinarik. Ab 18 Uhr hält der Autor und Essensforscher Dominik Flammer im ehemaligen Kino Rex am Blumenbergplatz einen Vortrag über die Vielfalt und Geschichte des kulinarischen Erbe im Alpenraum. Flammer greift damit einen Trend in der europäischen Küche auf. Im Anschluss gibt es einen Apéro. Der Eintritt ist frei.

Als letzter Programmpunkt des Tages zeigt das Studententheater ab 20 Uhr in der Grabenhalle das Stück «Hexenjagd» von Arthur Miller. Der Eintritt beträgt 15 Franken.

Alle Anlässe der Kulturtage St. Gallen sind öffentlich. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass für einzelne Veranstaltung eine Anmeldung notwendig ist. Diese kann auf der Website des Festivals getätigt werden. Die Kulturtage-Lounge im Hauptgebäude der Universität ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bietet Snack, Getränke und Informationen. In der Lounge können Besucher ausserdem den Festival-Bändel für fünf Franken erwerben. Mit diesem können kostenpflichtige Veranstaltungen während des Festivals vergünstigt besucht werden.

HSG-Studenten mit Vorliebe für Kultur

Hinter den Kulturtagen St. Gallen stehen Studenten und Studentinnen der HSG. «Die Kulturtage St. Gallen bündeln eine Woche lang die Aktivitäten studentischer Kulturvereine und unterstreichen ihre Wichtigkeit», schreiben die Organisatoren in der Medienmitteilung. Ihr Anspruch: Die universitären Kulturvereinigungen sollen gegenüber anderen Studierenden und der Stadtbevölkerung sichtbarer gemacht werden und Klischees überwunden werden. Denn viele Studierenden, so schreiben die Verantwortlichen auf ihrer Website, teilten auch eine Vorliebe für Kunst und Kultur. Diesen würde oft in studentischen Vereinen nachgegangen. Gegründet wurden die Kulturtage 2017 von «drei musikbegeisterten Bachelorstudierenden», heisst es auf der Website.