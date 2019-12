Eine Migros, 59 Wohnungen, 200 Parkplätze: Das neue Wittenbacher Zentrum entsteht Die Migros ist mit dem Neubau in Wittenbach auf Kurs. Der Rohbau soll Mitte 2020 stehen.

So sieht es zurzeit auf der Baustelle im Zentrum Wittenbachs aus. Ralph Ribi

Wer nach Wittenbach fährt, der sieht schon von weitem, dass im Zentrum etwas Grosses passiert. Mehrere Kräne ragen in die Höhe an der Stelle, an der im nächsten Jahr ein achtstöckiger Turm entstehen wird. Von diesem ist zurzeit zwar noch nichts zu sehen, doch die Bauarbeiten schreiten voran. Wo vor wenigen Monaten noch ein grosses Loch klaffte, ist der Rohbau der Untergeschosse mittlerweile schon weit fortgeschritten. Es wird gehämmert und gesägt – auch bei diesen eisigen Dezembertemperaturen.

Die 1980 eröffnete Migros Wittenbach vor dem Abriss. Urs Bucher

«Hier entsteht Ihre neue Migros Wittenbach», steht auf einem Plakat. Sie wird die alte Filiale des Detailhändlers ersetzen, die 1980 eröffnet und vor rund einem Jahr abgebrochen wurde. Der orange Riese baut auf dem Areal Oedenhof für rund 60 Millionen Franken aber nicht nur ein neues Einkaufszentrum und eine Tiefgarage mit 200 Plätzen, sondern auch 59 Wohnungen mit 2,5 bis 3,5 Zimmern sowie Verkaufs-, Büro- und Praxisräume zum Mieten.

Erste Wittenbacher haben schon Interesse bekundet

Gemäss Silke Seichter, Leiterin Baukommunikation der Migros Ostschweiz, laufen die Bauarbeiten nach Plan. Zurzeit sei man mit den sogenannten Baumeisterarbeiten beschäftigt. Bis Ende Jahr würden die beiden Untergeschosse grösstenteils fertiggestellt und der Boden des Erdgeschosses eingebaut, sagt Seichter. Noch vor den Sommerferien 2020 soll der Rohbau der ganzen Überbauung stehen. Dann folgt der Innenausbau.

Blick auf die Baustelle von der Passarelle aus. Ralph Ribi

Mitte des nächsten Jahres wird die Migros auch beginnen, Mieter für die Wohnungen und Gewerbeflächen zu suchen. Seichter ist zuversichtlich, dass man sie finden wird: «Bei uns haben sich bereits Wittenbacherinnen und Wittenbacher gemeldet und ihr Interesse an den Wohnungen bekundet», sagt sie. Die Eröffnung der neuen Migros-Filiale findet, wenn weiterhin alles nach Plan läuft, im ersten Halbjahr 2021 statt.