Am St.Galler Güterbahnhof entsteht eine Halle für 1500 Personen

Die SBB-Halle auf dem Güterbahnhof-Areal war schon in den vergangenen Jahren belebt. Allerdings nur in den Sommermonaten. Etwas anderes liess die schlecht isolierte und ungeheizte Industriehalle nicht zu. Auch stand aus bewilligungstechnischen Gründen jeweils nur ein Teil des Raums zur Verfügung. 2016 nahm das Zwischennutzungsprojekt Lattich – mittlerweile im markanten gelben Holzbau am Güterbahnhof angesiedelt – in der SBB-Halle seinen Anfang. 2017 wurde der Raum mit einem kuratierten Kulturprogramm bespielt, 2018 fanden unter neuer Leitung wiederum kulturelle Anlässe statt.