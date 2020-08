Kommentar Bürgerlicher Schulterschluss bei St.Galler Stadtratswahlen: Eine echte Allianz sieht anders aus CVP, FDP und SVP spannen bei den Stadtratswahlen vom 27. September zusammen. Aber nur halbherzig, wie Daniel Wirth, Leiter der Stadtredaktion, in seinem Kommentar schreibt. Doch die Bürgerlichen bekommen eine zweite Chance.

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion. Ralph Ribi

Gemeinsame Standaktionen und ein Flugblatt, das die St.Galler Wirtschaftsverbände an alle Haushalte in der Stadt versenden wollen, auf dem sie das bürgerliche Trio Gabathuler, Cozzio und Winter empfehlen. Wow! Eine vergleichbare Allianz bei Stadtratswahlen habe es in der Stadt St.Gallen noch nie gegeben. CVP, FDP und SVP halten sie gar für historisch, wie sie in einem Communiqué mitteilten. Was die Bürgerlichen in trockene Schriftsprache verpackten, anstatt den Coup als Paukenschlag an einer Pressekonferenz zu verkünden, ist bestenfalls ein halbherziger Versuch, im Stadtrat verlorenes Terrain zurückzugewinnen.

Wer ernsthaft und mutig einen Regierungswechsel anstrebt, muss anders auftreten. Wer angreift, muss ein politisches Programm für die nächsten vier Jahre vorweisen und der Wählerschaft glaubhaft machen können, weshalb genau die bisherige Stadtregierung oder zumindest Teile davon ausgewechselt werden müssen. All das bleiben CVP, FDP und SVP schuldig. Zudem operieren sie mit ungenauen Zahlen, was ihre Wähleranteile bei den Kantonsratswahlen angeht.

Die drei bürgerlichen Parteien versuchten seit Monaten, eine Allianz gegen den bisherigen Stadtrat zu schmieden. Was dabei herausgekommen ist, ist bescheiden. Aber sie bekommen wahrscheinlich noch einmal eine Chance – und diese wird zur Nagelprobe. Denn es scheint möglich, dass bei acht Kandidierenden nicht alle vier Bisherigen am 27.September die Wiederwahl im ersten Wahlgang schaffen. Dann müssen sich CVP, FDP und SVP ohne Zaudern auf eine gemeinsame Kandidatur oder ein bürgerliches Ticket verständigen. Andernfalls hat es Linksgrün leicht, sich zu verteidigen.