Interview «Eine Durchführung wäre unvernünftig»: Der beliebte Gossauer Weihnachtslauf findet dieses Jahr nicht statt Im Zusammenhang mit der anhaltenden Situation um Covid-19 hat sich das Organisationskomitee entschieden, den diesjährigen Lauf abzusagen. Der Anlass hätte im Dezember zum 33. Mal stattgefunden. Die Enttäuschung sei natürlich gross, sagt OK-Präsident Pitsch Bernhardsgrütter. Man sehe das Ganze aber auch als Chance.

Michel Canonica (7. Dezember 2019)

Diesen Dezember hätte sich die Gossauer Innenstadt zum 33. Mal in eine Laufstrecke verwandelt, nun fällt auch der traditionelle Weihnachtslauf dem Coronavirus zum Opfer. Am Mittwoch hat der Bundesrat mitgeteilt hat, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern ab 1. Oktober grundsätzlich wieder möglich sind. Er stellte aber strenge Schutzmassnahmen in Aussicht. Vieles ist zudem noch unklar.

Als Folge hat das Organisationskomitee des Weihnachtslaufs am Freitag mitgeteilt, dass der Anlass abgesagt ist. Die Gesundheit der rund 3500 Teilnehmenden, der zahlreichen Zuschauer und der vielen freiwilligen Helfer stehe an erster Stelle. Pitsch Bernhardsgrütter, OK-Präsident, erklärt, wieso man das Risiko nicht eingehen will.

Wie gross ist die Enttäuschung über die Absage?

Pitsch Bernhardsgrütter, OK-Präsident des Gossauer Weihnachtslaufs. Urs Bucher (26. November 2018)

Pitsch Bernhardsgrütter: Die ist natürlich sehr gross. Das Organisationskomitee hat wirklich lange auf eine Durchführung des Weihnachtslaufs gehofft. Wir haben seit Mai geprüft, welche Möglichkeiten es gibt. Nach dem Entscheid des Bundesrates vom vergangenen Mittwoch zu den Grossanlässen mussten wir aber einsehen, dass es keinen Sinn ergibt, den Anlass durchzuführen.

Wieso nicht?

Unser Plan war es ursprünglich – falls der Bundesrat Grossveranstaltungen erlaubt –, in den kommenden Wochen andere Laufanlässe zu beobachten und unser Schutzkonzept dementsprechend anzupassen. Da auch andere Läufe abgesagt wurden, ist das aber nicht möglich. Hinzu kommen die Planungsunsicherheiten, Schutzmassnahmen und Einschränkungen, die nach wie vor mit Anlässen verbunden sind. Wir wollen kein gesundheitliches Risiko eingehen und unseren guten Ruf nicht aufs Spiel setzen, wenn wir die einzigen wären, die den Lauf durchführen. Das wäre unvernünftig. Was wäre, wenn der Anlass sich in einen Corona-Hotspot verwandeln würde, gerade in der Weihnachtszeit? Das wollen und können wir nicht verantworten.

Für viele Gossauerinnen und Gossauer, aber auch für viele Auswärtige, ist der Weihnachtslauf ein Fixpunkt in der Agenda. Glauben Sie, dass diese den Entscheid nachvollziehen können?

Die Teilnehmenden sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer sind sicher enttäuscht. Wir mussten aber abwägen: Ist das Bedauern grösser, wenn der Lauf stattfindet – jedoch mit weniger Kategorien, eingeschränkter Infrastruktur und anderer Atmosphäre? Oder bei einer Absage? Ich denke, das Verständnis ist grösser als die Enttäuschung.

Nun dürfte die Vorfreude auf nächstes Jahr dafür umso grösser sein. Die 33. Ausgabe des Weihnachtslauf soll am 4. Dezember 2021 stattfinden.

Genau, das sehen wir auch so. Klar ist die Absage ein Dämpfer. Es ist das erste Mal, dass dieser Traditionsanlass nicht stattfindet. Der Unterbruch kann aber auch eine Chance sein. Wir haben jetzt viel mehr Zeit, um für 2021 einen umso schöneren und besseren Weihnachtslauf zu organisieren.