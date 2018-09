Postschliessung bietet Chance für den Thaler Dorfladen Ab dem 1. Oktober müssen Thalerinnen und Thaler auf ihre Post verzichten. Die Sennhütte wird zur Agentur und bietet künftig ein beschränktes Postangebot an. Damit wird beim Dorfladen auch Hoffnung geweckt. Jolanda Riedener

Die Sennhütte wird ihre Öffnungszeiten ausdehnen, das Personal schulen, und einen kleineren Umbau tätigen. (Bild: Jolanda Riedener)

Was viele Thalerinnen und Thaler bedauern, überrascht nicht wirklich: Die Poststelle schliesst Ende September. Am Donnerstagabend haben Verantwortliche der Post rund 100 Einwohner im Restaurant Ochsen über die bevorstehenden Änderungen informiert. Die Sennhütte wird die Postgeschäfte ab dem 1. Oktober abwickeln.

Es ist eine von vielen Informationsveranstaltungen, die René Wildhaber, Verkaufsleiter der Region St. Gallen-Appenzell, und sein Team in den vergangenen Monaten durchführen. Routiniert spricht er über die Eigenwirtschaftlichkeit, welche die Schweizer Post erfüllen müsse. «Wir müssen in die Zukunft investieren», sagt Wildhaber. Und diese sei auch digital. Früher seien Smartphones verpönt gewesen, heute komme man nicht mehr ohne sie aus. «Die Konkurrenz schläft nicht», so Wildhaber. DHL habe kürzlich angekündigt, Schweizer Privathaushalte zu beliefern und mit Spar zusammenzuarbeiten.

Bar-Einzahlungen nur noch beim Pöstler

Innerhalb von 20 Minuten müssen Poststellen für die Bevölkerung mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sein. Momentan sei die Abdeckung deutlich besser. Dennoch würden die Zahlen für sich sprechen: Die Menge verschickter Briefe und Pakete sowie Einzahlungen in den Postfilialen seien deutlich zurückgegangen.

In Thal erfolgt die Zustellung der Briefpost von Rheineck, Päckli werden ab Berneck in die Haushalte geliefert. Vor allem abgenommen haben in der Thaler Poststelle die Einzahlungen (-32%) sowie das Abholen von Paketen und Briefen (-34%).

1000 Filialen mit Partner gibt es in der Schweiz, 1500 werden es noch.Mit der Sennhütte habe man einen passenden Partner gefunden, wo weiterhin Briefe, Pakete und Massensendungen aufgegeben werden können, heisst es an der Veranstaltung.

Postfächer gibt es weiterhin

Bargeldbezüge bis 500 Franken sind ebenfalls möglich, Einzahlungen mit dem gelben Büchlein sind jedoch nicht mehr bar, sondern nur mit einer Post- oder Bankkarte zu tätigen. Wer seine Rechnungen weiterhin mit Bargeld begleichen möchte, kann sich beim Briefträger registrieren. Danach holt der Pöstler Einzahlungsscheine sowie Geld ab, und bring am nächsten Tag die Quittung.

Postfächer gibt es in Thal weiterhin. Eine kleinere Version wird ausserhalb der Sennhütte angebracht und bleibt rund um die Uhr zugänglich. Die Zustellung ins Postfach erfolgt bis 9 Uhr. Postfachbenützer, die weniger als 15 adressierte Sendungen pro Tag erhalten, müssen dafür jährlich neu 250 Franken zahlen.

Win-Win-Situation für Gemeinde und Sennhütte

«Ich bedauere die Schliessung der Post», sagt Jürg Fuhrer, Inhaber der Sennhütte. Für seinen Familienbetrieb sehe er aber auch eine Chance. «Es ist für uns eine Ehre, das Postgeschäft führen zu dürfen und wir werden uns bemühen», sagt Fuhrer. Die Sennhütte werde das Personal aufstocken und die Öffnungszeiten ausdehnen: Künftig ist der Dorfladen jeden Nachmittag, neu auch mittwochs, ab 14 Uhr offen. Das Sortiment werde etwas umgestellt und kleinere bauliche Massnahmen angebracht. Auch eine Kaffee-Ecke ist geplant. «Ich und alle Sennhütte-Mitarbeiter sind selbstverständlich dem Postgeheimnis unterstellt», sagt Fuhrer. Entgegen bestehender Gerüchte sei die Sennhütte nicht verkauft worden. «Alle Aktien sind in Besitz der Familie Fuhrer.»

«Sich gegen die Postschliessung zu wehren, ist Augenwischerei»,

sagt Gemeindepräsident Robert Raths. Man mit der Sennhütte habe man eine geniale Lösung gefunden.