«Eine Bewilligung der Polizei geht zu weit»: Experte setzt Fragezeichen hinter Bewilligungspflicht für Anti-Scientology-Aktivisten

Die Freien Anti-Scientology-Aktivisten (Fasa) haben inzwischen bei der Stadtpolizei zwei Gesuche für Gegenaktionen gestellt. Sie wollen am 7. und am 21. Dezember wieder in St.Gallen präsent sein, wenn Scientology am Multertor beziehungsweise beim Brunnen in der Neugasse mit einem Stand vertreten ist. Das bestätigen die Fasa auf Anfrage. Die Polizei habe das Gesuch bewilligt, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei. Zu den Auflagen gehöre unter anderem, dass die Fasa nicht wie bisher zehn Meter Abstand zum Stand der Scientology wahren müssen, sondern 20 Meter – damit es nicht zu Konfrontationen komme. (dag)