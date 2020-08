Eine Allianz gegen links: CVP, FDP und SVP treten bei den Stadtratswahlen vom Herbst teilweise gemeinsam auf Die bürgerlichen Stadtparteien beurteilen diese Wahl für die Stadtregierung als «historisch». Eine vergleichbare Allianz dreier bürgerlicher Parteien habe es dafür in der Stadt noch nie gegeben.

Jede Kandidatin, jeder Kandidat führt eine eigene Kampagne. Screenshot TVO

Es war ein offenes Geheimnis, dass die bürgerlichen Stadtparteien auf die Erneuerungswahlen der St.Galler Stadtregierung vom Herbst hin ein Bündnis schmieden wollten. Am Dienstag haben CVP, FDP und SVP nun in einer Mitteilung bekanntgegeben, wie der Schulterschluss aussieht. Jede Kandidatin, jeder Kandidat führt demnach eine eigene Kampagne. Geplant sind aber gemeinsame Auftritte der Kandidierenden von CVP, FDP und SVP auf Flugblättern und an Standaktionen.

Die bürgerlichen Parteien empfehlen gemeinsam ­Mathias Gabathuler (FDP) als Stadtpräsidenten und Stadtratsmitglied sowie Trudy Cozzio (CVP) und Karin Winter-Dubs (SVP) als Stadträtinnen. Gabathuler würde bei einer Wahl in Präsidium und Stadtrat eins zu eins die Nachfolge von Thomas Scheitlin (FDP) antreten. Für die Wahl weiterer Bürgerlicher wären bisherige Stadtratsmitglieder zu schlagen.

«Historisches» Bündnis der bürgerlichen Parteien

Die bürgerlichen Stadtparteien beurteilen diese Wahl für die Stadtregierung als «historisch». Eine vergleichbare Allianz dreier bürgerlicher Parteien habe es dafür in der Stadt noch nie gegeben; bisher traten höchstens zwei davon gemeinsam an – erfolgreich etwa bei der Wahl von Thomas Scheitlin (FDP) und Nino Cozzio (CVP) im Jahr 2006.

Den Wunsch nach drei von fünf Stadtratssitzen rechtfertigen die Bürgerlichen in ihrer Mitteilung mit dem Abschneiden bei den Kantonsratswahlen vom März: CVP, FDP und SVP hätten dabei in der Stadt «mathematisch gesehen nahezu 50 Prozent Wähleranteil» erreicht, «was rund 2,5 Stadtratsmandate bedeuten würde». Exakt waren es 42,6 Prozent, zusammen mit EVP und BDP 45,8 Prozent.

Breite Kreise begrüssen Zusammengehen

CVP, FDP und SVP sind sich sicher, dass breite Kreise der Wirtschaft und der Bevölkerung ihr Zusammengehen begrüssen: «Das Wahlbündnis zeigt auf, dass es in einer Stadtregierung auf Konkordanz und Zusammenarbeit ankommt.» So müssten Stadtrat und Parlament allseits akzeptierte richtungsweisende Massnahmen für grosse Herausforderungen finden.

Links der Mitte liess man sich in ersten Stellungnahmen vom bürgerlichen Wahlbündnis nicht beeindrucken. Man nehme die Allianz zur Kenntnis und sei nicht überrascht, dass die Parteien rechts der Mitte zusammenspannten, sagte SP-Stadtparteipräsident Peter Olibet. Letztlich entschieden sowieso die Stimmberechtigten, wer in den Stadtrat einziehe – «unabhängig von Allianzen und Absprachen». (pd/vre)