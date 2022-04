PALMSONNTAGSKONZERT Der Oratorienchor St.Gallen ist zurück: Eindringliche Chor-Botschaften von Freiheit und Licht Nach zwei Jahren Coronapause war der Oratorienchor St.Gallen am Wochenende wieder mit seinen beiden traditionellen Palmsonntagskonzerten präsent. In der Kirche St.Laurenzen gelangen Interpretationen von Schoeck und Mendelssohn, die vom aktuellen Kriegsgeschehen nicht losgelöst erklangen.

Das 163. Palmsonntagskonzert des 402 Jahre alten Oratorienchores St.Gallen in der Kirche St.Laurenzen. Bilder: Michel Canonica

Der Glockenklang von St.Laurenzen, der den Schlusspunkt nach der eindrücklich interpretierten zweiten Sinfonie «Lobgesang» von Felix Mendelssohn setzte, schien nicht nur zum Innehalten nach einem Konzert, sondern zum stillen Gedenken an aktuelles Leid und Grausamkeit einzuladen. Mendelssohns Sinfonie-Kantate wurde nicht in einem Kriegskontext komponiert. Und doch schien der Tenor Kai Kluge mit besonderer Inbrunst die Frage zu stellen: «Hüter, ist die Nacht bald hin?»

Kai Kluges kraftvoll-strahlender Tenor gab dieser sinfonischen Kantate genauso beeindruckende Akzente wie der intensiv leuchtende Sopran von Vuvu Mpofu sowie der intimere, warme von Isabell Marquardt. Dieser Mendelssohn berührte. Schon in der rein instrumentalen Eingangs-Sinfonia gelang es Dirigent Uwe Münch, die vielen Klangfarben und Emotionen dieser Musik beim Sinfonieorchester St.Gallen abzurufen. Mendelssohn zeichnet sich ja oft durch dieses Frische, Kraftvolle und Unmittelbare aus. Münch verhalf diesen Eigenschaften zu viel Strahlkraft.

Begeisternd zurück nach der Coronapause

Der Oratorienchor St.Gallen erwies sich als agil, sehr wendig und aufmerksam, schon zu Beginn mit der eindringlichen Strophe «Alles, was Odem hat, lobe den Herrn», die der Chor in der Schlusspassage dann nochmals völlig befreit darbot. Klare Einsätze, genaue Verschmelzung mit den Gesangssoli, ein fliessend gestalteter Choral: Der Oratorienchor St.Gallen ist begeisternd zurück nach der Coronapause.

Dirigent Uwe Münch.

Uwe Münch animierte mit Erfolg zu genauer Wortausdeutung, in den Passagen voll Schlichtheit genauso wie in satztechnisch anspruchsvollen Partien dieses grossartigen Kantatenwerks, das trotz viel direkter Romantik immer wieder auch den Geist der Chorwerke von J. S. Bach atmet. Wunderschöne Momente gelangen in den Duetten zwischen den beiden Sopranen und zwischen erstem Sopran und Tenor. Dieses Werk gedenkt eigentlich der geistigen Befreiung des Menschen durch die Erfindung des Buchdrucks, wurde an diesem Abend im Kontext des aktuellen Krieges aber auch zu einer Kantate, welche Hoffnung auf Licht und Errettung so recht empathisch und intensiv bekennend zu unterstreichen schien.

Freiheit fürs Singen, Freiheit für die Menschen

Vor Mendelssohn gab es eine spätromantische Perle aus der Feder von Othmar Schoeck. Uwe Münch hat das ursprünglich für Männerchor geschriebene Stück «Vision» für gemischten Chor gesetzt. Ein anspruchsvolles Werk, bei welchem dem Oratorienchor faszinierend dichte Aufschwünge gelangen, stets sicher verzahnt mit einem farbigen Orchesterklang. Freiheit ist in dieser Vertonung eines Gedichts von Gottfried Keller zentrales Thema. Man schien die wiedergewonnene Freiheit zu spüren, nach Corona singen zu dürfen. Man spürte aber auch den Ruf nach Freiheit für Menschen, die im Krieg leiden.

Chormusik dieser Art ist vom aktuellen Geschehen im Augenblick nicht zu trennen. Sie rüttelt auf und tröstet zugleich in diesen Zeiten. 402 Jahre ist der Oratorienchor dieses Jahr alt geworden. Seinen 400. Geburtstag hofft er 2023 mit drei Jahren Verspätung feiern zu können. Dann mit einem Auftragswerk des St.Galler Komponisten Alfons K. Zwicker.