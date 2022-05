Interaktive Karte Wie viele Menschen werden in ihrer Gemeinde eingebürgert? In der Ostschweiz haben in den vergangenen zehn Jahren beinahe 30'000 Menschen den Schweizer Pass erhalten. Zwischen den Gemeinden zeigen sich jedoch grosse Unterschiede bei der Einbürgerung, wie eine Datenanalyse zeigt.

In den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden wurden seit 2011 insgesamt 27'278 Menschen eingebürgert. Geht man eine Ebene tiefer, auf die der Gemeinden, zeigen sich zwischen den Kantonen, aber auch innerhalb der Kantone grosse Unterscheide. Dies zeigen Daten des Bundesamts für Statistik zu den Einbürgerungen in der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren.

An den Kantonsgrenzen werden mehr Schweizer Pässe vergeben

Die grössten Städte nehmen auch die meisten Einbürgerungen vor: Die Top 5 haben rund 27 Prozent aller Schweizer Pässe in der Ostschweiz vergeben. In St.Gallen waren es 3151 Einbürgerungen seit 2011. Es folgen Rapperswil-Jona (1276), Wil (1152), Frauenfeld (1024) und Kreuzlingen (822).

Bei den Einbürgerungen im Verhältnis zur Anzahl Einwohner sind die grossen Gemeinden jedoch nicht an der Spitze:

Au: 64 (Einbürgerungen pro 1000 Einwohner seit 2011) Salenstein: 63 Münsterlingen: 60 Uznach: 58 Tägerwilen: 56

Einen kompletten Überblick über die Gemeinden liefert folgende interaktive Karte. Klicke Sie auf die gewünschte Gemeinde und erfahren Sie, wie viele Menschen insgesamt eingebürgert wurden, wie viele dies pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner sind, welchen Rang die Gemeinde innerhalb der Ostschweiz belegt und vieles mehr.

In den vergangenen zehn Jahren haben in der Grenzgemeinde Au insgesamt 502 Personen den Schweizer Pass erhalten. Dies entspricht rund 64 Einbürgerungen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, Ostschweizer Spitzenwert. Über die Gründe kann Gemeindepräsident Christian Sepin nur mutmassen. «Vielleicht gefällt es den Menschen einfach in Au. Sie fühlen sich wohl und ziehen deshalb nicht mehr weg und lassen sich irgendwann einbürgern.» Dies sei jedoch reine Spekulation.

Einen weiteren Erklärungsansatz hat Sepin jedoch: Fussball. Der FC Au-Berneck sei einer der grössten Clubs der Region. «Mit seinen über 500 Mitgliedern leistet der Verein natürlich eine enorme Integrationsarbeit.»

Sommeri (TG), Mosnang (SG) und Hundwil (AR) als Schlusslichter

Haben Gemeinden wie Au eine Einbürgerungsrate von über fünf Prozent, so gibt es auch Gemeinden die zwanzig Mal weniger Leute einbürgern. Laut deren Gemeindepräsidenten hängt das aber nicht mit einem Unwillen zu Einbürgerungen zusammen.

Drei, vier und fünf Personen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in Sommeri, Mosnang und Hundwil in den vergangenen zehn Jahren eingebürgert. Damit belegen diese Gemeinden die drei letzten Plätze innerhalb der Ostschweiz. Was könnten die Gründe dafür sein?

In Sommeri sei der Ausländeranteil nicht sehr gross, sagt Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner auf Nachfrage. Es gebe daher gar nicht so viele Möglichkeiten jemanden einzubürgern. Doch der eigentliche Grund sei einfach:

«Es gab schlicht nicht mehr Einbürgerungsgesuche.»

Ländlich aber weltoffen

Denselben Erklärungsansatz nennt die Gemeindepräsidentin von Hundwil, Margrit Müller-Schoch: «Wir haben in den vergangenen zehn Jahren kein Gesuch abgelehnt.» Dass es im Vergleich zu anderen Gemeinden weniger Einbürgerungen sind, könnte jedoch auch strukturelle Gründe haben. So sei Hundwil eine sehr ländlich geprägte Gemeinde. Klar ist für Müller-Schoch:

«Es hat sicher nichts mit persönlichen Gründen oder Vorurteile der Hundwilerinnen und Hundwiler gegenüber Ausländern zu tun.»

Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang (SG)

Davon ist auch Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang, überzeugt. «Wir sind zwar eine ländlich geprägte Gemeinde, sind aber durchaus weltoffen.» Auch er sagt, dass seine Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren keine Einbürgerungsgesuche abgelehnt hat. Als Erklärung für die tiefe Zahl an Einbürgerungen nennt Truniger ähnliche Faktoren wie seine Amtskolleginen in Sommeri und Hundwil.

Zudem habe das Amt für Statistik kürzlich publiziert, dass Mosnang den tiefsten Ausländeranteil aller Gemeinden im Kanton St.Gallen habe. Das habe sicher einen Einfluss auf die Anzahl Einbürgerungen. Was der Grund für den tiefen Ausländeranteil ist, sei eine schwierige Frage. Die Gemeinde würde sich in Sachen Integration sehr grosse Mühe geben und sicher nicht aktiv dagegen arbeiten:

«Wir schicken niemanden weg aus Mosnang.»