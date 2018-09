Einbruch in Rorschacher Goldschmiede missglückt - Besitzer nimmt's mit Humor

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte versucht in die Bijouterie Senn in Rorschach einzubrechen. «Besuchen Sie uns das nächste Mal an den üblichen Öffnungszeiten», so die Aufforderung auf einem Plakat des Geschäftsinhabers.