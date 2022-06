Ukraine-Krieg Borschtsch, Beisammensein und sich beistehen: So leben ukrainische Flüchtlinge in der Unterkunft Riederenholz in St.Gallen Im ehemaligen Wohnheim für Betagte Riederenholz in der Stadt leben seit Ende April 48 ukrainische Flüchtlinge. Das jüngste Kind ist eineinhalbjährig, die älteste Ukrainerin 88 Jahre alt. Ein Rundgang in der Flüchtlingsunterkunft Riederenholz.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine beim gemeinsamen Mittagessen im ehemaligen Altersheim Riederenholz. Bild: Ralph Ribi

Das ehemalige Altersheim Riederenholz liegt an der stark befahrenen Rorschacherstrasse in St.Gallen. Ein grosses, weisses Haus mit grünen Fensterläden. Ein paar Autos mit ukrainischer Nummer stehen im Schatten der Bäume. Bis vor ein paar Monaten lebten dort Betagte. Das Heim wurde von der Stadt aufgelöst. Seit Ende April wird das Haus von 48 ukrainischen Flüchtlingen bewohnt. 15 Kinder und 33 Erwachsene – vor allem Frauen jeden Alters, aber auch Männer. Das jüngste Kind ist eineinhalb Jahre alt, die älteste Frau ist 88-jährig. Die Flüchtenden leben auf 25 Zimmer verteilt. Im grössten Zimmer haben fünf Personen Platz.

415 Flüchtlinge in der Stadt St.Gallen

Stadträtin Sonja Lüthi. Bild: Ralph Ribi

Die beiden Stadträte Sonja Lüthi und Mathias Gabathuler haben zum Medienrundgang eingeladen. Wie die Direktorin für Soziales und Sicherheit sagt, leben in der Stadt St.Gallen derzeit 415 Flüchtlinge, davon 90 Schulkinder. Wöchentlich werden der Stadt maximal 30 Personen zugewiesen. «Wir rechnen momentan nicht damit, dass die Zahl rückläufig wird», so Lüthi. Die Flüchtenden werden in Gastfamilien, Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Derzeit komme die Stadt ohne die Unterkunft Riethüsli klar. Doch die Zivilschutzanlage sei bereit, wenn auch nur als Zwischenlösung.

Zerbombte Heimat, zerstörtes Haus

Vor dem Eingang der Unterkunft stehen ein paar Trottinette fein säuberlich aneinandergereiht an einem Zaun. An der Hutablage im Eingangsbereich hängen vier Kindervelohelme. Im Innern des Hauses herrscht ein Gewusel: Kinder, die die Treppen rauf- und runterrennen. Gelächter, Geschwätz. Ältere Personen, die das ganze Treiben von ihren Sesseln aus beobachten.

Anatolyi Mazur ist Mitte August nach St.Gallen gekommen. Bild: Ralph Ribi

Mit dem Bus über Polen und Zürich ist der 66-jährige Anatolyi Mazur vor zwei Wochen in der Unterkunft Riederenholz angekommen. Zimmer 33. Ein Lavabo. Ein schmales Bett. Ein Nachttisch. Und ein Schrank für seine Habseligkeiten. Auf dem Fensterbrett liegt eine seiner zwei Brillen – mit der einen sieht er in die Weite, die andere ist seine Lesebrille –, zwei Heiligenbilder sind aufgestellt und ein paar Bücher. «Schülerduden Grammatik» steht auf einem violetten Band. Mazur war in der Ukraine Deutschlehrer. Heute ist sein Geburtstag.

Mazur kommt aus der Stadt Borodjanka nahe von Kiew. Er hat zwei Töchter und ist verheiratet. «Meine ältere Tochter wohnt in Finnland. Die jüngere Tochter lebt mit ihren zwei Kindern in Polen», sagt er. Seine Frau helfe seiner Tochter in Polen und unterrichte dort Englisch.

«Ich bin hier, weil ich die deutsche Sprache gerne habe.»

Er will auf seinem Handy Videos und Bilder von seinem zerbombten Heimatort zeigen. «Mein Haus wurde zerstört.» Doch das Internet streikt. Mazur wirkt aufgebracht, hämmert mit seinem rechten Zeigefinger auf den Bildschirm ein. «Wieso geht das jetzt nicht?» Er unterdrückt die Tränen, legt das Handy schlussendlich weg und erzählt, dass er hier ältere ukrainische Flüchtlinge und Teenager unterrichte. «Viele wollen hier arbeiten und der Schweiz wieder etwas zurückgeben», sagt er. So auch er. Er helfe, so gut es gehe. «Wenn der Krieg zu Ende ist, gehe ich wieder nach Hause.» Zum Schluss fragt er: «Wie ist mein Deutsch?»

Ukrainisches Essen ist für die Flüchtlinge wichtig

Andreas Bolli ist für die Koordination der Flüchtlinge zuständig. Bild: Ralph Ribi

In der grossen Küche im Untergeschoss, werden ukrainische Spezialitäten zubereitet. Es gibt Borschtsch-Suppe, Kohlrouladen und einen runden Zopf, der in der Mitte mit Salz gewürzt wird. «Das Brot wird nur an speziellen Feiern gemacht und dann untereinander geteilt», sagt Andreas Bolli. Er ist für die Koordination der Flüchtlinge in der Stadt St.Gallen zuständig. Die Flüchtenden der Unterkunft Riederenholz helfen sich gegenseitig, sagt er. So auch beim Decken der Tische im Essraum. Bolli ist ein paarmal in der Woche vor Ort und schaut, dass sich die Flüchtlinge wohlfühlen. «Gerade das ukrainische Essen bringt alle näher zusammen», sagt er.

Wie im Sommerlager wird das Essen – die Borschtsch-Suppe und die Kohlrouladen – von den Köchinnen geschöpft. Es wird gemeinsam gegessen und gelacht – und durch das heimische Gericht auch ein bisschen Heimat in die Flüchtlingsunterkunft gebracht.