Ein Verein der hilft, das Dorf zu beleben: Junge Erwachsene aus Tübach und Horn bieten Hand bei Dorfanlässen Die jungen Erwachsenen haben sich zum Ziel gesetzt, andere Vereine bei Anlässen zu unterstützen. Jetzt veranstalten sie erstmals einen eigenen Anlass mit Livemusik und Pizza.

25 Mitglieder im Alter zwischen 18 und 26 Jahren: Der Verein «Köbi und s'Rösli». Bild: PD

Sie möchten das Dorfleben ankurbeln: junge Erwachsene aus Tübach und Horn vom Verein Köbi und s’Rösli. «Wir wollen nach dem Lockdown langsam wieder zurück zur Normalität», sagt Raphael Locher vom Verein. Am Samstag, 25. Juli, ab 16 Uhr, lädt der Verein ins Restaurant Sonne nach Tübach ein. «Selbstverständlich unter strikter Einhaltung der Hygienemassnahmen», betont das OK-Mitglied. Mit Livemusik und Pizza aus dem Holzofen findet das erste Fest von Köbi und s’Rösli statt.

Bisher setzte sich der Verein in erster Linie zum Ziel, andere Vereine im Dorf zu unterstützen. Zum Beispiel am Schwingfest, an Reitsporttagen, dem Buurezmorge oder an anderen Vereinsanlässen helfen die 25 Mitglieder zwischen 18 und 26 Jahren ehrenamtlich mit und ermöglichten so überhaupt das Gelingen solcher Anlässe.

Freiwillige Helfer zu finden, ist schwierig

So sind viele der Mitglieder auch in anderen Vereinen tätig, wobei sie überall vor demselben Problem standen: freiwillige Helfer zu finden. Der Verein versteht sich als Anlaufstelle nach dem Motto «an den Helfern soll es nicht scheitern». So wolle man sich solidarisch zeigen im Dorf sowie in der Region und das lokale Gewerbe unterstützen.

Nachdem die Coronamassnahmen sämtliches Vereins- und Dorfleben vorübergehend lahmgelegt haben, wollen Köbi und s’Rösli mit einem Fest wieder Leben ins Dorf bringen. Locher sagt:

«Unseren Vereinsmitgliedern liegt der Erhalt und die Pflege von Schweizer Traditionsanlässen sehr am Herzen.»

Deshalb setzen sie sich in ihrer Freizeit dafür ein und wollen weitere junge Erwachsene motivieren, dasselbe zu tun.

Gefeiert wird nur bei schönem Wetter

Ein Symbol für Freundschaft: Der Verein pflanzte zwei Bäume und taufte sie Köbi und Rösli. Bild: PD

Seit drei Jahren gibt es den Verein mit eigenwilligem Namen. «Wir hätten uns auch einfach Jungmannschaft Tübach-Horn nennen können», sagt Raphael Locher. Zum Zeichen ihrer Freundschaft haben die jungen Erwachsenen zwei Bäume gepflanzt und ihnen die Namen «Köbi» und «Rösli» gegeben. So sei es zum Namen gekommen, erinnert sich Locher.

Das Fest in der «Sonne» findet nur bei schönem Wetter statt. Ansonsten sind aufgrund der Platzverhältnisse die Abstandsregeln nicht durchzuführen. Tische können vorab per E-Mail (verein@koebiroesli.ch) reserviert werden. Über die Durchführung informiert das Fest-OK auf seiner Webseite. Für Musik sorgen Othmar Huser, Diä Gächä und die Formation Spuntenmusik.