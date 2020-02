Ein Quader für die Signalstrasse: 37 Wohnungen und Gewerberäume sollen Rorschachs Zentrum beleben An der Signalstrasse entsteht eine weitere Wohnüberbauung. Dazu ist ein Sondernutzungsplan nötig und die Bürger dürfen dreinreden.

Im Neubau an der Ecke Signalstrasse/Bäumlistorkelstrasse sollen 37 neue Wohnungen an zentraler Lage entstehen. Visualisierung: PD

Es ist ein wenig einladendes Bild, das sich Passanten bietet, die am Bahnhof Rorschach Stadt aussteigen und sich der Signalstrasse entlang Richtung Hafen begeben. Das Thai-Restaurant Koh Chang und das ehemalige Haushaltswarengeschäft Thür sind nur zwei leer stehende Lokale – sie sollen bald einem grosszügigen Neubau weichen.

Auch der Grossverteiler Denner steht seit Anfang Jahr leer. Die Bauarbeiten des neuen Stadtbahnhofs wecken aber Hoffnung. Und auch an der Signalstrasse tut sich etwas. Wo Denner eingemietet war, soll ein Neubau entstehen, das hat der Rorschacher Stadtrat kürzlich bekanntgegeben. Nun ist noch eine weitere Überbauung an der Signalstrasse geplant.

Gewerbeflächen sollen Stadt beleben

Die drei Liegenschaften an der Signalstrasse 21 und 23 sowie jene an der Bäumlistorkelstrasse 10 werden durch einen fünfgeschossigen Quader ersetzt. Mittels Sondernutzungsplan soll die besondere Bauweise im Knie der Signal- und Bäumlistorkelstrasse von der Kirchstrasse bis zur Burgstrasse geregelt werden. Weil ein Sondernutzungsplan vorgesehen ist, bietet sich der Bevölkerung die Möglichkeit, sich zum Bau zu äussern.

«Das Raumplanungsgesetz verpflichtet den Stadtrat, die Bevölkerung in geeigneter Art und Weise in die Planungsvorgänge einzubeziehen», heisst es in einer Mitteilung der Stadtkanzlei. Das fünfgeschossige Gebäude bietet Platz für 37 Mietwohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern. Im Erdgeschoss sind laut Markus Fäh, Leiter der Bau- und Stadtentwicklung, Gewerbeflächen vorgesehen: «Diese sollen zur Belebung der Achse beitragen.»

Die bestehenden Baufluchten an der Signalstrasse sollen übernommen werden, womit sich der neue Baukörper in die städtebauliche Struktur gut einfüge, heisst es in der Mitteilung weiter. Grosse Beachtung sei dem Bezug zum Nachbarhaus Rheinburg an der Bäumlistorkelstrasse 8 geschenkt worden. Der Neubau stehe in derselben Flucht wie die Rheinburg und stärke dadurch die Wirkung des Schutzobjekts. An der Bäumlistorkelstrasse nimmt das Volumen des Neubaus ab und weicht weiter von der Strasse als das im 18. Jahrhundert erbaute Nachbarsgebäude.

Tiefgarage bietet Platz für 31 Autos und 80 Velos

Die Erschliessung des Areals erfolgt über die Signalstrasse. Die Tiefgarage im Untergeschoss bietet Platz für 31 Parkplätze sowie eine Velohalle mit bis zu 80 Abstellplätzen. Die Pläne stammen vom Bernecker Architekturbüro Carlos Martinez, Auftraggeber ist die Thoma Immobilien Treuhand AG.

Die Unterlagen liegen bis zum 4. März bei der Bau- und Stadtentwicklung an der Promenadenstrasse 74 auf und können eingesehen werden. Hinweise und Vorschläge zum geplanten Vorhaben können ebenfalls bis dahin im Mitwirkungsverfahren von jedermann schriftlich eingereicht werden.