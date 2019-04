Ein Rorschacher Pfarrer berichtet über seine humanitären Missionen in Guatemala Georg Schmucki, der langjährige Pfarrer von Rorschach, half mit in Guatemala eine Landwirtschaftsschule zu bauen. Bald erzählt er in der Hafenstadt von seinen Erlebnissen.

Otmar Elsener

Georg Schmucki auf Besuch seines Entwicklungshilfeprojekts im Departement Alta Verapaz in Guatemala. (Bild: zVg)

Georg Schmucki lebt heute als pensionierter Seelsorger in St. Gallen, ist aber in seinem Ruhestand so aktiv wie zu seiner Pfarrer-Zeit. Schon während den 22 Jahren in Rorschach als Pfarreileiter engagierte er sich für Entwicklungshilfe in Lateinamerika, insbesondere in Guatemala.



Alles begann nach einer Reise 1995, die Schmucki antrat, um Spanisch zu lernen und die Kultur der Indios mitzuerleben. Der 30-jährige Bürgerkrieg war soeben vorbei, die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung katastrophal.

Schmucki beschloss zu helfen. Zurück in Rorschach sammelte er für den Ankauf eines Lastwagens für die indigenen Bauern, damit sie ihre Erzeugnisse in den weit entfernten und mit schlechten Strassen erschlossenen Märkten verkaufen konnten. In Rorschach fand er viele Sympathisanten, die ihm mit ihren Spenden den Kauf ermöglichten.



Landwirtschaftsschule für jugendliche Indios

Nach seinem Wegzug von Rorschach wirkte er ab 2001 bis zu seiner Pensionierung in der Seelsorge-Einheit Uzwil, wo er zusammen mit einer Gruppe in der Pfarrei Niederuzwil weiterhin mit Guatemala verbunden blieb, dank dem Kontakt mit dem Dominikaner Pater Christoph Gempp.

Schmuckis Gruppe unterstützte eine von Gempp aufgebaute und geleitete Landwirtschaftsschule für indigene Jugendliche der Sprachgruppe Maya-Q’eqchi. Die Schule befindet sich in Cahabõn im regenreichen Departement Alta Verapaz im Norden Guatemalas. Diese Gegend gehört zu den ärmsten des Landes. Mit den Spenden, die der Gruppe von der Uzwiler Bevölkerung anvertraut wurden, sind Projekte und Aktivitäten finanziert worden.

Vortrag mit Lichtbildern

Georg Schmucki kehrt in seine ehemalige Pfarrei Rorschach zurück und zeigt mit seinem Dia-Vortrag an einem konkreten Beispiel, was Entwicklungsarbeit heute heisst. Der Anlass ist öffentlich und findet am kommenden Dienstag, 23. April, im Zentrum St. Kolumban statt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und dauert ungefähr 60 Minuten.

Vorgängig zum Vortrag sind die Mitglieder des Vinzenzvereins der Katholischen Pfarrei Region Rorschach zu ihrer Hauptversammlung eingeladen. Sie beginnt um 19 Uhr und dauert bis 19.30 Uhr.