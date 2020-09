«Ein Riesenstress für die Bäume»: So rücksichtslos wird auf einer Baustelle am St.Galler Rosenberg mit alten Baumriesen umgegangen Der WWF St.Gallen hat Rekurs eingelegt, weil Bäume auf einer St.Galler Grossbaustelle unsorgfältig behandelt wurden: Es wurde mit Baumaschinen auf die Wurzeln gefahren, im Wurzelbereich wurde Bauschutt abgelagert und die Bäume wurden nicht gewässert.

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Indermaur, Geschäftsführer des WWF St.Gallen, vor der Baustelle an der Greifenstrasse. Hinter ihm ein Spitzahorn. Die weissen Wände sollen die Bäume auf der Baustelle schützen. Sie leiden unter den Erschütterungen der Baumaschinen und unter der Entwässerung durch die Baugrube.

Bild: Nik Roth

Manchmal ist man zur falschen Zeit am falschen Ort. Dumm, wenn man ein Baum ist und nicht davonrennen kann. So wie zwei 100-jährige Blutbuchen an der unteren Kurve der Greifenstrasse 13 in St.Gallen. Hier wird unweit des Hauptbahnhofs im grossen Stil gebaut: Die Jugendstilvilla Recife sowie drei weitere Häuser wurden abgerissen. An ihrer Stelle entsteht eine Überbauung mit vier Mehrfamilienhäusern, insgesamt 53 Wohnungen samt Tiefgarage. Etliche Bäume wurden gefällt.

Vom waldähnlichen kleinen Park, der die Villa Recife bis vor Kurzem umgab, ist nicht mehr viel übrig. Anwohner beklagen, dass sie keine Eichhörnchen mehr beobachten konnten im Quartier, seit die Bäume gefällt wurden.

Die Villa Recife an der Greifenstrasse wurde bereits abgerissen und war von einem waldähnlichen Park umgeben. Etliche Bäume fielen der Baustelle zum Opfer.

Bild: Benjamin Manser (14. Februar 2019)

Lukas Indermaur, Geschäftsführer des WWF St.Gallen, steht neben den Blutbuchen und schaut hoch zu den Baumkronen, die dreissig Meter hoch raumgreifend in den Himmel ragen. Noch strahlen sie Ruhe und Kraft aus.

Den Bäumen durch die Baugrube Wasser entzogen

Für die verbleibenden Baumbestände wurden spezielle Schutzmassnahmen vereinbart – die anfangs nicht eingehalten wurden. Zum Beispiel, dass die Bäume umzäunt werden. «Der Schutzraum der Wurzel sollte so gross sein wie der Bereich der Baumkrone», sagt Indermaur.

«Eine Baustelle ist für Bäume eine grosse Belastung.»

Die zwei markanten Blutbuchen (links) und die Silberlinde (rechts) wurden auf der Baustelle unzimperlich behandelt.

Nik Roth

Als Mitarbeiter des WWF Mitte April die Baustelle besuchten, erschraken sie. «Auf den Wurzeln der Blutbuchen wurde Bauschutt abgelagert.» Auf den Wurzeln der silbergrauen Baumriesen sei zudem eine Baumaschine parkiert worden. Der WWF-Chef sagt:

«Das ist etwa so, als ob man einem Menschen mit einer Dampfwalze über die Zehen fahren würde.»

WWF-Geschäftsführer Lukas Indermaur kämpft für die Baumriesen der Stadt.

Bild: Nik Roth

Die Baufirma hatte keine Bewässerung für die Linden, Ulmen, Ahorne und Buchen installiert. «Ein Riesenstress für die Bäume», sagt Indermaur. Zudem war neben einer der Buchen ein Unterflurcontainer geplant – «zu nah an den Wurzelballen».

Die Bäume erst auf Druck der Behörden hin geschützt

Indermaur legte im Namen des WWFs Rekurs ein gegen die Bauherrschaft von Patrick Gschwend. «Wir hätten den Fall weiterziehen können, verzichteten aber darauf, um auf konstruktive Art einen Konsens zu finden.» Nach zähen Verhandlungen hätten die Anwälte eine Einigung erzielen können. «Die Bauherrschaft hat unsere Vereinbarungen, die Bäume zu schützen, aber leider nicht eingehalten. Die Baumschutzmassnahmen wurden erst nach einem zusätzlichen Augenschein umgesetzt, auf Druck der Baubehörde und des WWF», sagt Indermaur.

Villa Recife auf dem Rosenberg Greifenstrasse 13

Dass Bauschutt auf den Wurzeln herumlag, sei «nichts Dramatisches», findet Bauherr Patrick Gschwend; jetzt sei alles «wieder okay». «Extra wegen des WWF haben wir einen Baumgutachter eingestellt, der dafür sorgt, dass die verbleibenden Bäume gepflegt und geschützt werden.»

Gschwend hat das Land «an dieser einmalig zentralen Lage» von seinem Vater geerbt. Die alten Liegenschaften seien vernachlässigt gewesen. So entschied man sich zum Abriss und Neubau. Davor habe man mit dem WWF ein Baumgutachten erstellt. Viele alte Bäume seien krank gewesen. Sie hätten aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen:

«Wenn auf der Grünbergtreppe ein Baum auf einen Fussgänger fällt, haftet der Grundeigentümer.»

Die Villa Recife und vier umliegende Bauten aus den Sechzigerjahren mussten einer Grossüberbauung weichen. Bild: Hanspeter Schiess (21. Januar 2019)

Kommt der Schutz zu spät?

Der WWF kritisiert auch das städtische Amt für Baubewilligungen. Es sei seiner Pflicht zunächst nicht nachgekommen. «Es wäre Aufgabe der Stadt, auf der Baustelle zu überprüfen, ob verfügte Baumschutzmassnahmen umgesetzt werden», sagt Indermaur.

Ivan Furlan, Leiter des städtischen Amts für Baubewilligungen, bestätigt, dass die Vereinbarungen für den Baumschutz an der Greifenstrasse nicht eingehalten wurden. «Natürlich sind Baustellenkontrollen unsere Aufgabe», sagt Furlan.

«Aktuell betreuen wir über 1000 Bauvorhaben gleichzeitig. Wir können deshalb nicht jeden Tag alle Baustellen kontrollieren.»

Ivan Furlan, Leiter Amt für Baubewillungen Stadt St.Gallen Bild: PD

Sein Amt habe auf den Hinweis des WWF hin prompt reagiert. Man habe von der Bauherrschaft unverzüglich die Umsetzung der Massnahmen eingefordert – die auch umgesetzt worden seien. «Die Bewässerung ist bereitgestellt und die Absperrwände wurden erstellt», sagt Furlan. «Die Bäume geniessen jetzt den Schutz, der vereinbart wurde.»

Biologe Lukas Indermaur hofft, dass dieser Schutz nicht zu spät kommt. Es könne sein, dass einige Bäume die Belastungen, denen sie ausgesetzt waren, nicht verkraften und in den Folgejahren am Stress sterben.

Der WWF kämpfte bereits vor zwei Jahren dagegen, dass hier - im Baumschutzgebiet der Stadt St.Gallen – Bäume gefällt werden. Worauf man sich mit der Stadt und der Bauherrschaft einigen konnte, dass die Bäume im Süden der Überbauung erhalten bleiben, sowie einige im Norden. Ebenso wurden Ersatzpflanzungen vereinbart sowie Baumschutzmassnahmen für den verbleibenden Baumbestand.

Auch eine dicke alte Silberlinde westlich der ehemaligen Villa konnte gerettet werden. «Je älter und dicker ein Baum, desto ökologisch wertvoller», sagt Lukas Indermaur. Solche Bäume seien ein Lebensraum für Pilze, Vögel und Insekten. Wenn bei alten Bäumen Äste absterben und sich kleine Höhlen bilden, können sich dort seltene Vögel wie der Specht eine Wohnung einrichten.

«Die Eiche ist der Superstar unter den Baumriesen, den sogenannten Habitatbäumen.»

Wurzel, Stamm und Krone bieten bis zu 1000 Insektenarten einen Lebensraum – ähnlich einem Hochhaus, in dem die unterschiedlichsten Mieter Platz finden.

Der WWF werde oft kontaktiert, etwa wenn jemand sich beklagt, dass sein Nachbar eine 150-jährige Eiche fällen will. «Wir haben jedoch keine Kapazität für solche Einzelbaumvorhaben», sagt Indermaur. Im Falle der Grossbaustelle Greifenstrasse wollte man aber ein Exempel statuieren, «weil hier wertvolles Baumschutzgebiet angeknabbert wird.»

Immer mehr Bäume und Grünflächen werden für Neubauten geopfert. Der WWF hat in zehn Jahren rund 150 Fäll- und Baugesuche der Stadt St.Gallen geprüft. Über 250 Bäume seien gefällt worden. Bei einem Drittel der Fällgesuche habe man, obwohl verfügt, keine Ersatzbäume gepflanzt. Und wenn, dann würden oft keine «richtigen» Bäume gesetzt, sondern nur niederwüchsige Sträucher, auch sogenannte Heister, welche bei Schneelast schnell einknicken und niemals die Biomasse und Lebenserwartung von Hochstämmern wie einem Spitzahorn oder einer Blutbuche erreichen.