Ein Projekt das zu reden geben wird: Ein Solarkraftwerk fürs Dach der St.Galler Kathedrale

Schon heute bieten die St.Galler Stadtwerke ihrer Kundschaft vier verschiedene Stromprodukte an. Sollte es tatsächlich möglich sein, Solaranlagen in grossem Stil auf katholischen Kirchendächern in der Stadt zu platzieren, könnte bald ein fünfter Strommix dazu kommen. Entschieden sei aber diesbezüglich nichts, heisst es bei den Stadtwerken. Man sei daran zu klären, wie gross der Bedarf nach einem Mix mit einem hohen Anteil Solarenergie vom Kirchendach überhaupt sei. Zwischenergebnisse deuteten darauf hin, dass es eine Nachfrage gebe, wie gross sie sei, sei aber unklar.

Wie der fünfte Strommix der Stadtwerke heissen könnte, ist auch offen. Hintenherum ist zu erfahren, dass die Bezeichnungen «Kirchenstrom Öko» gegenüber dem Begriff «Himmelsstrom Öko» favorisiert wird. Ungeklärt ist auch noch, ob Katholikinnen und Katholiken beim Bezug des Strommixes von ihren Kirchendächern bevorzugt behandelt werden dürfen, falls die Nachfrage die Menge der zur Verfügung stehenden Energie übersteigt. Ginge das nicht und müssten die Bezüger von Kirchenstrom allenfalls ausgelost werden, könnte das zu emotionalen Debatten führen (wie das Beispiel der Flade gerade zeigt).

Heute bieten die St. Galler Stadtwerke vier Arten von Strom an. «St.Galler Strom Basis» besteht aus 60 Prozent Wasserkraft, 20 Prozent Kernenergie, 10 Prozent Windenergie und 3 Prozent Solarenergie. Dazu kommt Energie aus der Wärme-Kraft-Koppelung (4 Prozent) und der Kehrichtverbrennung (3 Prozent). Noch sauberere und daher teurere Kategorien sind «St. Galler Strom Öko» und «St. Galler Strom Öko Plus».

90 Prozent der Kundschaft der Stadtwerke beziehen eines dieser Stromprodukte. Dadurch werden jährlich rund 3,3 Millionen Franken generiert, die in den Ausbau der nachhaltigen Stromproduktion fliessen. Als vierte Kategorie gibt es immer noch den «Kernstrom-Mix», der zu 100 Prozent aus Atomstrom besteht.