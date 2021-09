In der Schweiz hat die Gelbbauchunke viele ihrer Lebensräume verloren: Kleingewässer und Feuchtgebiete. Daher gilt sie auch regional als stark gefährdet. Damit die Gelbbauchunke in der Region am See überleben kann, ist sie auf Tümpel und im Wald liegendes Totholz angewiesen. Aus diesem Grund wurden als Ergänzung für das Goldacher Gebiet Schuppis in Tübach neue Laichgewässer für Amphibien erstellt.