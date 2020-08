Ein Paradies für kleine Handwerker: 500 Buben und Mädchen haben die Kinderbaustelle in Rorschach besucht

Die Kinderbaustelle in Rorschach ist gut gestartet. Es wird gebaut, was das Zeug hält. Was entstanden ist, gleicht einem Burgenparadies. Eventuell wird die Veranstaltung 2021 erneut durchgeführt.