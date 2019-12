Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Horn Die Ortsfeuerwehr Horn will einen Kompakthubretter anschaffen. Dafür benötigt sie die Zustimmung vom Volk.

Ende 2020 soll die Feuerwehr Horn einen solchen Kompakthubretter erhalten. Bild: PD

Ein Gebäude steht in Flammen, drinnen befinden sich noch mehrere Personen. Aufgrund des Feuers und Rauchs ist das Treppenhaus nicht mehr begehbar. In solchen Situationen benutzen Feuerwehrleute eine Leiter, um die Personen von aussen zu retten. Die Feuerwehr Horn verfügt seit Jahren über eine Anhängeleiter, die in solchen Fällen zum Einsatz kommt. Jetzt soll etwas Neues her. Vera Tettamanti, Gemeinderätin und Präsidentin der Feuerschutzkommission, sagt:

«Unsere Leiter ist schon 35-jährig und hat die erwartete Lebensdauer mittlerweile um zehn Jahre überschritten.»

Zudem sei der Aufbau der Anhängeleiter zeit- und personalintensiv. Es brauche etwa sechs Personen, die 15 Minuten lang nur damit beschäftigt seien und währenddessen nicht bei den Löscharbeiten helfen können. Das Retten von Personen über diese Leiter sei für alle Beteiligten kräftezehrend und risikoreich.

Richtig ausgerüstet für den Ernstfall

Ein 1:1-Ersatz der Anhängeleiter ist laut Tettamanti nicht möglich, da diese nicht mehr produziert wird. «Auch andere Ortsfeuerwehren werden irgendwann einen Ersatz für ihre alten Anhängeleitern beschaffen müssen.» Deshalb habe der Gemeinderat entschieden, die Anschaffung eines Kompakthubretters bei der Stimmbevölkerung zu beantragen. Tettamanti sagt:

«Das ist für unser Dorf die einzig ökonomische und zweckerfüllende Lösung.»

Mit der alten Anhängeleiter konnte nur eine Höhe von 22 Metern erreicht werden, neu wären es zirka sechs Meter mehr. «Unsere oberste Priorität ist die Rettung von Personen. Auch wenn es in Horn nicht oft zu kritischen Einsätzen kommt, sollten wir für den Ernstfall richtig ausgerüstet sein», so Tettamanti.

Genügt denn die Autodrehleiter der Stützpunktfeuerwehr Arbon nicht? «Über die Autodrehleiter kann beispielsweise auch ein Langzeitlöschangriff ausgeführt werden, über den Kompakthubretter ‹nur› ein kleinerer Küchenbrand», erklärt sie. Bei kritischen und grösseren Bränden sei man deshalb weiterhin auf die Hilfe aus Arbon angewiesen.

Bevölkerung muss Investition bewilligen

«Wir rechnen mit Kosten von etwa einer Viertelmillion», sagt die Gemeinderätin. Die Investition ist im Horner Budget 2020 enthalten, welches an der Gemeindeversammlung Mitte Januar erst noch angenommen werden muss.

Das neue Fahrzeug würde aufgrund der langen Produktionszeit nicht vor Ende des nächsten Jahres zum Einsatz kommen. «Wir befinden uns im Einladungsverfahren. Daher wissen wir derzeit nicht, bei welchem Anbieter wir den Kompakthubretter kaufen werden, falls der Antrag angenommen wird», so Tettamanti. Nach der Gemeindeversammlung werde der Prozess abgeschlossen.

Platz für den modernen Kompakthubretter habe es im Horner Feuerwehrdepot noch. Ein Umbau als Konsequenz der Anschaffung sei nicht in Frage gekommen, sagt die Präsidentin der Feuerschutzkommission. Insgesamt besitzt die Ortsfeuerwehr aktuell fünf Fahrzeuge. Die alte Anhängeleiter werde nicht mehr für die Zulassung geprüft und aus dem Verkehr gezogen. Es gebe sowieso keine Ersatzteile mehr für sie.