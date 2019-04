Ein neues Café soll das Berger Dorfleben ankurbeln Die Interessensgemeinschaft Berglauf will in Berg die Kultur beleben. Dazu eröffnet sie ein Café – und bietet verschiedene Aktivitäten an. Nicolas Düsel

Bruno Eigenmann und Fredi Thalmann im «Berglauf». (Bild: Nicolas Düsel)

Der kleine Raum ist schon eingerichtet. Im Innern stehen mehrere Tische und Stühle für die Besucher, ein Klavier, und an den Wänden hängen Bilder des Berger Bildhauers Fredi Thalmann. Die Interessensgemeinschaft Berglauf hat in Berg ein Café eröffnet. Die Gemeinschaft setzt sich aus 14 Personen mit verschieden Berufen zusammen. Vom Dorflehrer bis zum Architekten – alle engagieren sich ehrenamtlich.

Kultur im Dorf wiederbeleben

Nachdem im Sommer 2017 das Restaurant Rebstock in Berg geschlossen hatte, engagierte sich Bruno Eigenmann für die Wiederbelebung der Kultur. Die Interessensgemeinschaft habe er gegründet, weil die Gemeindeverwaltung nichts für die Kulturförderung unternommen hatte, so Eigenmann. «Von einer Wiederbelebung kann man kaum sprechen. Es war quasi tote Hose im Dorf», sagt Walter Bucher, Projektleiter der Interessensgemeinschaft Berglauf. «Die Dorfbewohner müssen wieder aktiviert werden.» Das Kafi Berglauf soll dem Kulturschwund nun ein Ende setzen. Aufgebaut wurde dieses in einer ehemaligen Käserei. Der Raum wurde mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde renoviert. Das Café soll ein Treffpunkt für Jung und Alt sein. Der Raum werde zur Verfügung gestellt, um zu testen, ob sich das Café über Wasser halten kann, sagt Eigenmann. Die Finanzierung wollen die Verantwortlichen vor allem über Einnahmen vom Betrieb lösen.

Eigenfinanzierung durch Einnahmen

Die Interessensgemeinschaft Berglauf plant daneben auch diverse Aktivitäten, die im monatlichen Abstand durchgeführt werden sollen. Als nächstes ist ein Geocaching-Nachmittag in der Umgebung von Berg geplant. Auch sind diverse Wanderungen in der Region, ein Brettspielnachmittag oder ein Konzert von einem Jazztrio vorgesehen. «Es wird sich in der nächsten Zeit zeigen, ob wir die Projekte weiterlaufen lassen können», sagt Bucher. «Der Erfolg hängt von der Anzahl Besuchern ab.»

Viele Aktivitäten sind geplant

Erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind laut der Leitung positiv ausgefallen. Es bestehe eine grosse Bereitschaft zur freiwilligen Mithilfe. Es seien bereits alle Einsätze im Café eingeplant. Die Leiter der Interessensgemeinschaft sind zuversichtlich, dass das Projekt ein Erfolg wird. «Wir glauben, dass wir es trotz der kurzen Zeit schaffen können; und falls nicht, überlegen wir uns halt etwas anderes.»

Kafi Berglauf, Käsereistrasse 5, Öffnungszeiten: Dienstag, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 9 bis 11.30 Uhr.