Ein Neuer dirigiert die Stadtmusik St.Gallen Die Stadtmusik spielt morgen Sonntag in der Tonhalle das Frühlingskonzert. Damit tritt das Blasorchester zum ersten Mal unter dem neuen Dirigenten auf. Ein besonderer Höhepunkt erwartet das Orchester im Sommer. Claudia Schmid

Die Stadtmusik probt für das Frühlingskonzert. (Bild: Ralph Ribi)

In der Stadtmusik St.Gallen weht ein neuer Wind. Mit Ursina Ludwig leitet zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Frau die Geschicke des traditionsreichen Blasorchesters. Die Saxofonistin wurde an der Vereinsversammlung im März zur Präsidentin und damit Nachfolgerin von Philipp Egger gewählt. Wahlen standen zudem in der Musikkommission an: Neu stiessen Daniel Furrer als Leiter und Michaela Wiederkehr als Mitglied dazu.

Bereits Mitte Dezember hatte die Stadtmusik einen neuen Dirigenten gewählt. Niki Wüthrich setzte sich bereits im ersten Wahlgang gegen seine drei Mitbewerber durch. Er dirigiert schon einige Jahre die Stadtmusiken Zürich und Bremgarten. Zudem blickt Wüthrich als Dirigent auf viele erfolgreiche Konzerte zurück, unter anderem mit Formationen wie der Camerata Schweiz, dem Collegium Musicum Turicense oder dem Zürcher Blechbläser Ensemble.

2010 erreichte der Posaunist den Halbfinal des sechsten Schweizerischen Dirigentenwettbewerbs. Er sei ein vielseitiger und leidenschaftlicher Musiker, sagt Wüthrich. Ihm würden Konzerte besonders am Herzen liegen, die ein besonderes Augenmerk legen auf eine spannende Programmkonzeption und spartenübergreifende Bezüge, beschreibt er eines seiner Ziele als Dirigent.

Generalprobe für das Kantonale Musikfest

Morgen Sonntag wird die Stadtmusik nun zum ersten Mal mit Wüthrich auftreten. Wie üblich vor einem Kantonalen Musikfest stehen unter anderem das Selbstwahl- und das Aufgabenstück auf dem Programm. «Für uns ist das Frühjahrskonzert eine ideale Vorbereitung auf das Kantonale Musikfest in Lenggenwil. Wir können eine Standortbestimmung vornehmen und schauen, wo wir allenfalls noch Verbesserungspotenzial haben», sagt Präsidentin Ursina Ludwig.

Das Selbstwahlstück hat die Musikkommission zusammen mit dem neuen Dirigenten Niki Wüthrich ausgesucht. Die Wahl fiel auf «Extreme Makeover» vom niederländischen Komponisten Johan de Meij. «Es ist eine sogenannte Metamorphose eines Themas aus Pjotr Iljitsch Tschaikowskis ‹Andante cantabile›. Dieses Andante basiert auf einem russischen Volkslied und erscheint im Verlaufe des Stücks immer wieder», erklärt die Vereinspräsidentin Ursina Ludwig.

65 Instrumente auf der Bühne

Das Aufgabenstück wird jeweils zehn Wochen vor dem Anlass an alle Musikvereine versandt, die am Kantonalen teilnehmen. «Es ist ‹An American In Paris›, ein swingiges Stück von George Gershwin, das andere Ansprüche an die Stadtmusik als das Selbstwahlstück stellt», sagt Ursina Ludwig. Auf dem Programm des Frühlingskonzerts stehen ausserdem «Ruslan und Ljudmila» von Michail Glinka und «Jazz Suite No 2» von Dmitri Shostakowitch. Damit sei eine abwechslungsreiche Musikauswahl garantiert.

Am Sonntag werden rund 65 Personen mit ihren Instrumenten auf der Bühne stehen. «Wie viele Blasmusikgesellschaften mangelt es auch uns an einzelnen Instrumenten, weshalb wir am Frühlingskonzert auch Gäste in unserer Mitte haben werden», sagt Ludwig. So fehlen der Stadtmusik Mitglieder, die Schlagzeug oder Tuba spielen.

Stadtmusik spielt am Fête des Vignerons

Auf dem Jahresprogramm der Stadtmusik St.Gallen steht in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt: Im Juli begleitet das Blasmusikorchester den Kanton St. Gallen ans Fête des Vignerons in Vevey. Darauf folgt im August ein Auftritt am St.Galler Fest, Anfang Dezember das traditionelle Kirchenkonzert in St.Laurenzen und kurz vor Weihnachten das Adventssingen im Klosterhof St.Gallen.

Zunächst lädt die Stadtmusik nun aber in die Tonhalle zum Frühlingskonzert ein. Es beginnt morgen Sonntag um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Es gibt eine Kollekte.