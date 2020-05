Reportage Ein Knall. Licht aus. Dann die Sirenen: Wenn zu Hause der Blitz einschlägt Wer als Journalist Polizeimitteilungen zu Unfällen oder Bränden bearbeitet, würde oft gerne etwas mehr wissen über den genauen Hergang. Für einmal wissen wir es: Denn der Blitz hat das Haus des Journalisten getroffen.

Ein Blitzeinschlag an besagtem Samstagabend, hier in Herisau. Einer der nächsten Blitze stiess durch unser Dach in Goldach. Leserbild: Michael Haeberli

Gestern hat bei uns der Blitz eingeschlagen. Vielleicht war es auch vorgestern. Oder vor drei Wochen. Der Blitz hat mein Zeitgefühl, das ohnehin unter dem Coronazustand gelitten hat, noch stärker durcheinander gebracht. Und ich staune noch immer, wenn ich die Überschrift auf dem Tagblatt-Onlineportal lese:

Wegen Blitzeinschlag: Dachstockbrand in Goldach +++ Haus unbewohnbar +++ Über 100000 Franken Sachschaden

Ein alter Bekannter aus Hochschul-Zeiten ist an besagtem Abend bei uns zu Besuch. Wir essen im Garten Znacht. Räumen dann die Siebensachen hinein, weil ein Gewitter aufzieht. Bringen die Kinder ins Bett. Und stehen dann in der Küche, reden und stossen noch einmal an.

Plötzlich der Knall.

Am gewittrigen Samstagabend hörte die im Haus anwesende Familie einen lauten Knall...

Wie sich so ein Blitzschlag anhört? Man mische tiefste Donnerbässe mit klirrendem Glas, mit dem Geräusch krachender Balken, drehe den Lautstärkenregler aufs Maximum, komprimiere das Ganze auf eine Millisekunde - und man kommt dem Geräusch nahe.

Wie sich das anfühlt? Hier fanden der Besuch und meine Frau später eine passende Beschreibung: In den Sekundenbruchteilen vor dem Einschlag kam es ihnen vor, als hätte sich die Luft ganz kurz davongemacht - um danach mit wilder Kraft zusammen mit dem Knall über uns hereinzubrechen. Bumm. Licht weg. Eine Katze, die flüchtet. Dann Stille.

Wie geht es den Kindern?

Jetzt mit der Ruhe, ist mein erster Gedanke in der Dunkelheit, nach zwei, drei Bier ist so ein Gedanke nahe. Wir suchen nach unseren Smartphones, der einzigen Lichtquelle, die auf die Schnelle zu finden ist. Dann sehen wir nach unseren Kindern im oberen Stock. Am Boden unter der Treppe liegt eine weisse Plastikabdeckung, die es samt Schrauben und Dübeln aus der Wand gerissen und die Treppe hinuntergeschleudert hat. Es ist die Abdeckung eines elektrischen Verteilers (...kein Sicherungskasten, wie ich der Polizei später fälschlicherweise erkläre und so via Polizeimeldung eine kleine Ente in den Onlineportalen von Tagblatt über Blick bis 20 Minuten platziere).

... und stellte danach im Bereich des Sicherungskastens Rauch fest.

Ich mache mir beim Hinaufsteigen Mut: Da ist nur wenig Rauch, vielleicht hat der Blitz gar nicht bei uns eingeschlagen, sondern nur einen Kurzschluss verursacht. Die Kinder schlafen tief und fest. Ein Wunder. Schliesslich hat gerade eben, zwei Meter von ihren Köpfen entfernt, ein Blitz ein «medizinballgrosses Loch ins Dach gerissen», wie es später ein Feuerwehrmann formulieren wird. Wir hatten riesiges Glück. Was uns erst nach Tagen so richtig bewusst wird.

Die Nachbarn schalten schneller

Auch die Nachbarschaft hörte den Knall und sah Rauch vom Dach des Hauses aufsteigen.

Auch die Nachbarschaft hörte den Knall. Na, logisch! In den nächsten Tagen werden uns ständig Leute aus Goldach und der Region ansprechen, die vom Brand erfahren haben - und sich bestens an den ungewöhnlich lauten Einschlag erinnern.

Den Nachbarn aber wird der Ernst der Lage viel schneller bewusst als uns. Kurz sei Feuer aus dem Dach gestiegen, dann viel Rauch, sagt der Nachbar gegenüber, der sogleich die Feuerwehr alarmiert - noch bevor ich es für nötig halte, die Kinder aus dem Schlafzimmer zu tragen.

Die Familie konnte das Haus verlassen...

Kinder aus einem brenneden Haus zu tragen, könnte etwas heroisches sein. Man sieht sich selber durch Flammen steigen und von einer jubelnden Menge empfangen werden. Die Wahrheit ist: Ich, barfuss und mit kurzen Hosen, trete mit den weiterhin schlafenden Kleinen aus dem vorerst noch unversehrten Zimmer, dann hinaus in den immer stärker werdenden Regen. Ich höre Sirenen. Und übergebe die Buben den Nachbarn, die sie in ihrer Stube weiterschlafen lassen. Nur der Älteste wird sich später halbwegs an eine unruhige Nacht erinnern können.

Schon fährt das erste Feuerwehrauto vor. Gerade rechtzeitig. Der Dachdecker, der in dieser Nacht auch am Einsatzort ist, erklärt uns später:

«Zehn Minuten später hätte der Dachstock lichterloh gebrannt.»

Irgendwann stehen wir da, im Unterstand bei den Nachbarn. Gegen zehn Feuerwehr- und Polizeiautos stehen inzwischen in der Strasse. Gegen 50 Leute sind im Einsatz. Sie sperren die Strasse ab, leiten den Bus um, halten Schaulustige weg, fragen uns immer wieder nach dem Befinden. Vor allem aber: Sie löschen das Feuer, von der ausfahrbaren Plattform aus. Und sind gleichzeitig dafür besorgt, dass das Löschwasser möglichst wenig Schaden anrichtet. Wir staunen über die Gelassenheit und Effizienz der Feuerwehrleute. Grossartige Arbeit.

Der Nachbar bringt Bier, alles wirkt sonderbar entspannt

Ich werde ins Polizeiauto gebeten und berichte, während oben auf dem Dach eine Motorsäge dröhnt. Die Feuerwehrleute arbeiten sich zu den Brandherden vor. Zurück im Unterstand fühlt sich jetzt das Ganze sonderbar entspannt an. Die Kinder wurden von den Schwiegereltern abgeholt, ich habe meine Schuhe aus dem Keller holen können. Das Angebot von Feuerwehrleuten, mir eine lange Hose zu besorgen, lehne ich ab. Kalt ist mir nicht, seltsamerweise. Die Kantonspolizisten klären uns freundlich auf, was wir in den kommenden Tagen zu erwarten haben, dass wir nicht im Haus werden schlafen können. Immer wieder fragen sie nach dem Rechten - nach ein paar Stunden im Nachtregen fühlt man sich wie alte Bekannte. Unser Besuch harrt ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden aus. Der Nachbar, der die Feuerwehr alarmiert hat, reicht uns ein Bier.

Es kommt Lagerfeuerstimmung auf. Die Nachbarstochter erzählt vom Comic, den sie gerade liest. «The Flash», oder ähnlich: ein Mann, der wegen eines Blitzes zu Superkräften kommt. Passiert uns das jetzt auch?Wir lachen. Ein Kantonspolizist erzählt, dass Brände nach Blitzeinschlägen selten seien, dass es aber öfter mal vorkomme, dass ein Fernseher kaputt gehe. «Dann hatten wir ja noch einmal Glück», sage ich und finde das einen lustigen Spruch. Lustig, aber etwas unangebracht, muss ich später zugeben: Schliesslich stehen noch Feuerwehrleute im Einsatz, in gefährlicher Mission, auf dem nassen Dach.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand im Dachstock löschen.

Die Löscharbeiten dauern vier Stunden. Und auch um halb drei in der Nacht ist nicht Feierabend für die Feuerwehrleute. Brandwache ist angesagt. Wir hingegen gehen schlafen, bei den Schwiegereltern.

Der Einschlag ist aufgezeichnet und verortet

In den darauffolgenden Tagen lernen wir vieles über Blitze. Als der Forensiker der Kantonspolizei am nächsten Morgen vorbeischaut, um definitiv zu bestätigen, dass der Brand durch einen Blitz ausgelöst wurde, erklärt er, den Blitz bereits geortet zu haben, auf einer von Wetterexperte Jörg Kachelmann betriebenen Internetseite. Auch wir schauen später nach. Exakt sechs Sekunden vor 22.26 Uhr hat der Blitz eingeschlagen. 44000 Ampère war er stark. Haushaltssicherungen brennen bei 13 Ampère durch.

Und: Es war ein positiver Blitz. Was nichts Positives heissen will. 95 Prozent aller Blitze, die zu Boden gehen, sind negativ. Sie tragen eine negative Ladung, stammen vom unteren Rand der Gewitterwolke. Die aus grösserer Höhe, vom oberen Rand der Wolke zur Erde schlagenden positiven Blitze hingegen sind weit stärker und gefährlicher als die negativen Blitze. Unser Exemplar fällt in die von Kachelmann aufgestellte Kategorie der «starken Knaller». Alles über 100 Kiloampère nennt er «wilder Hausrüttler». Soweit haben wir es glücklicherweise nicht gebracht.

Wie es auch hätte sein können...

Kurzzeitg 44 Kiloampère und einige Tausend Grad Hitze, in der Nähe der Kinder... Während wir Versicherungs- und Handwerkertermine organisieren, wird uns von Tag zu Tag mulmiger zumute. Und wir sind verwirrter und verstörter unterwegs in diesen Tagen, als wir uns zunächst zugeben wollten. Und auch die Buben wollen es immer wieder genau wissen, haben viel Redebedarf. Was für ein Glück hatten wir! In anderen Fällen stand der Dachstock nach dem Blitzeinschlag auch schon auf Anhieb in Vollbrand, hören wir. Wie 2018 in Muolen, als glücklicherweise ebenfalls keine Person zu Schaden kam.

Zum Vergleich der Brand in Muolen 2018. Hier stand der Dachstock nach dem Blitzeinschlag auf Anhieb in Flammen.

Und gleichzeitig sagen wir uns auch immer wieder: Was für ein Pech! Weshalb trifft es ausgerechnet jenes Haus, das im Vergleich mit den umliegenden eher tief liegt? Es sei eben ein Trugschluss, dass tiefer liegende Gebäude neben höheren sicher sind. Hohe Gebäude oder Bäume ziehen Blitze zwar in der Tendenz an - aber eben nicht so zuverlässig, wie gemeinhin angenommen. Und: Ganz so selten sind Blitzeinschläge dann auch wieder nicht. Gegen eine halbe Million Blitze gibt es jährlich in der Schweiz, rund 80 000 erreichen den Boden. Und etwa 1000 Mal dürfte es jährlich Häuser treffen. Bei der Vereinigung der kantonalen Gebäudeversicherungen (VKG) weist man die Fälle in 18 Kantonen nach, hochgerechnet auf die gesamte Schweiz kommt die VKG auf diese Zahl. Zu Bränden kommt es da aber nur in den wenigsten Fällen. Meldungen über Hausbrände nach Blitzeinschlägen in den vergangenen zwei, drei Jahren in der Ostschweiz lassen sich jedenfalls an einer Hand abzählen.

Und Roman Tschanz, Kommandant der Goldacher Feuerwehr, kann sich in seinen 20 Jahren im Einsatz nur an einen weiteren Fall erinnern in der ähnlichen Art.

Was die Gebäudeversicherung natürlich empfiehlt: Einen Blitzableiter. Einen solchen hat unser Haus nicht - bei älteren Häusern fehlt er meistens, hören wir. Den Schaden hätte er wohl gelindert. Nicht aber verhindert. Wir sind mit einem blauen Auge, nassen Wänden und ein paar schwarzen Balken davongekommen. Unterdessen sind die schwarzen Balken ersetzt, das Elektrische wieder intakt. Das nächste Gewitter kann kommen.