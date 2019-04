Ein Jahrzehnt für die Jugend: Die Jugendarbeit in Mörschwil feiert ihr Jubiläum Seit zehn Jahren setzt die Gemeinde Mörschwil auf öffentliche Jugendarbeit. Die Verantwortlichen blicken zurück. David Grob

Der Jugendraum im Gallusschulhaus bei der Eröffnung 2014. (Bild: Michel Canonica)

Die Jugendarbeit Mörschwil feiert morgen ihr zehnjähriges Bestehen. Ab 18.30 Uhr laden die Verantwortlichen zur Feier im Jugendtreff an der Schulstrasse 3 ein und blicken auf die Veränderungen im vergangenen Jahrzehnt zurück.

«Die Idee für den Jugendtreff ist 2008 in einer sogenannten Spurgruppe entstanden», sagt die zuständige Gemeinderätin Doris Schultz. Die Gemeinde schuf den Jugendtreff und die Stelle eines Jugendarbeiters. Am 25. April 2009 fand als erste offizielle Veranstaltung ein Jugendmitwirkungstag statt. «Es ging darum, den Jugendlichen, welche die Oberstufe in St. Gallen besuchen, in Mörschwil ein Angebot zu bieten», sagt Schultz.

Die Konkurrenz durch St. Gallen ist immer noch spürbar. Die Mehrheit der Besucher des Jugendtreffs seien Kinder der vierten bis sechsten Klasse, sagt der derzeitige Jugendarbeiter Andreas Hürlimann.

«Der Altersdurchschnitt ist sicher tiefer als in anderen Treffs der Region.»

Mit speziellen Abenden für Oberstufenschüler versuchen die Verantwortlichen diesem Umstand entgegenzuwirken.

2014 bezog der Jugendtreff seinen derzeitigen Ort

Die wichtigste Veränderung im vergangenen Jahrzehnt ist für Hürlimann aber der Standortwechsel: «Seit 2014 sind wir beim Gallus-Schulhaus untergebracht.» Denn die Situation zuvor war gemäss Gemeinderätin Schultz unbefriedigend: Ein mobiler Bauwagen und ein Zivilschutzraum dienten als Jugendtreff. Schultz sagt:

«Insbesondere die Situation im Zivilschutzraum ohne Tageslicht war nicht zufriedenstellend für uns . Der Umzug an den jetzigen Standort war deshalb wichtig.»

Schon bald erfolge ein weiterer Wechsel. Der Jugendtreff zieht ein Jahr lang in ein Provisorium ins Juma-Heim der katholischen Kirche. Grund dafür sind Umbauarbeiten am Schulhaus Augarten.

Torwandschiessen, Tischtennis und ein Vortrag

Zu den Festivitäten am Freitag gehören verschiedene Aktivitäten wie ein Tischtennisturnier, ein Torwandschiessen oder eine Speedmess-Challenge. Dabei können Besucher die Geschwindigkeit ihres Schusses im Unihockey messen. Der örtliche Unihockeyverein Mörschwil Dragons stellt die Messanlage.

Ausserdem hält einer der regelmässigen jugendlichen Gäste des Jugendtreffs einen Vortrag über seinen Medienkonsum. «Der Jugendliche gibt in seinem Vortrag einen Einblick in die Apps und Computerspiele, die er am häufigsten benützt und spielt», sagt Hürlimann. Das Ziel: Eltern und Erwachsene sollen einen Einblick in die Erlebniswelt von Jugendlichen erhalten. Nebst Aktivitäten und Vortrag gibt es eine kleine Festwirtschaft.