Ein Hauch Schnee in St.Gallen - und schon kracht es drei Mal im Strassenverkehr

Am Montag ist es in der Stadt St.Gallen gleich zu drei wetterbedingten Verkehrsunfällen gekommen. Alle ereigneten sich am Vormittag auf Strassen mit dünner Schneedecke und Matsch. Bei den Zwischenfällen wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand verletzt. Es gab aber Blechschäden.