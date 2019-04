Ein Fall treibt die Kriminalstatistik in der Region Rorschach nach oben Straftaten haben im Kanton St. Gallen um acht Prozent zugenommen. In der Region Bodensee-Rheintal sind es zehn Prozent. Markant ist die Zunahme in Goldach. Rudolf Hirtl

In diesem Haus in Thal wurde am 16. Mai 2018 eine Frau mit Messerstichen tödlich verletzt. (Bild: Rudolf Hirtl)

Die Kantonspolizei St. Gallen hat im vergangenen Jahr 26526 Straftaten erfasst (Ausgabe vom 26. März). Damit hat nach mehreren Jahren der Abnahme 2018 die Zahl der Straftaten wieder zugenommen. Noch etwas höher fällt diese Zunahme in der Region Bodensee-Rheintal aus. Dort wurden 129697 Straftaten registriert. Im Vergleich mit 2017 (128994) entspricht dies einer Zunahme von zehn Prozent.

Die Gemeinde Goldach machte gemäss der polizeilichen Kriminalstatistik bei den Delikten nach Schweizerischem Strafgesetzbuch (519) einen Sprung nach oben. Im Vergleich mit dem Jahr 2017 (321) entspricht das einer Steigerung von 62 Prozent. Dies zeigt aber auch, dass die Kriminalitätsstatistik mit Vorsicht zu betrachten ist. So ist etwa diese markante Zunahme in Goldach auf einen einzelnen Fall zurückzuführen. Laut Kantonspolizei St. Gallen wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich sexuelle Handlungen mit Kindern durchgeführt. Es betraf dabei einen Beschuldigten mit diversen Fällen. Damit ist auch der auffällige Anstieg der Anzahl Fälle von sexuellen Handlungen mit Kindern in Goldach zu erklären. Dieser ist durch diesen einen Fall von 0 auf 156 Delikte gestiegen.

In der Stadt Rorschach hat die Anzahl Straftaten von 666 auf 595 (–11 Prozent) abgenommen. Sogar um 27 Prozent weniger Delikte wurden im vergangenen Jahr in Thal verübt, 172 statt 237. In Rorschacherberg hingegen hat die Kriminalität gemäss Statistik zugenommen; von 163 auf 206. Diebstahl (47) führt dabei die Rangliste der Delikte vor Sachbeschädigung (28) und Einbruchdiebstahl (25) an. Diebstahl (950), Fahrzeugdiebstahl (573) und Sachbeschädigung (354) sind auch in der gesamten Region Bodensee-Rheintal die meist registrierten Delikte.

Reger Drogenhandel in Rorschacherberg

Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz haben im Kanton St. Gallen um acht Prozent, von 4634 auf 4986 zugenommen. In der Region Bodensee-Rheintal ist die Häufigkeit um 38 Prozent gestiegen, von 1296 auf 1789. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 wurden noch 743 Fälle registriert.

In der Gemeinde Thal sind die Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz leicht zurückgegangen, von 63 auf 61. In der Stadt Rorschach hingegen gibt es eine Zunahme von 120 auf 131 Fälle, während die Statistik in Goldach beinahe eine Verdoppelung (49/84) zeigt. Auffällig ist der Anstieg in Rorschacherberg um 347 Prozent, von 15 auf 67 Delikte. «Für uns ist das nicht überraschend. Wir hatten ein Ermittlungsverfahren gegen eine Person. Durch Handel und Kauf resultieren weitere Delikte, die ihren Ursprung bei dieser Person haben, was sich dann in der Statistik niederschlägt», sagt dazu Kapo-Mediensprecher Florian Schneider. Auch hier treibt also ein einzelner Fall die Statistik nach oben.

In der Region Rorschach kam 2018 eine Person bei einem Tötungsdelikt ums Leben. Bei einem Beziehungsdrama im Keller eines Hauses in Thal hat am 16. Mai ein 50-Jähriger auf eine Frau eingestochen Die 44-Jährige ist ihren schweren Schnittverletzungen im Spital erlegen. In Rorschach kam es bei einem Beziehungsdelikt zu einem Tötungsversuch, ums Leben gekommen ist dabei niemand.