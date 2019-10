Ein echter Olma-Veteran: Peter Schlauri arbeitet schon seit 31 Jahren im Olma-Stall

In der Arena neben der Halle 7 findet morgen Freitag, 12 Uhr, die Rangierung der Vier-Rassen-Eliteschau statt. Gut 50 Milchkühe aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein nehmen an diesem Wettbewerb teil. Sie werden in die Rassen Braunvieh, Fleckvieh, Holstein und Jersey eingeteilt. Die Kuhbesitzer legen für diesen Anlass teils weite Strecken zurück, wie Stallwärter Peter Schlauri erklärt. Die Siegerin wird zur «Miss Olma 2019» ernannt.