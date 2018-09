Ein Drittel des Bodenseeufers ist verbaut - mit diesen Projekten könnte der See näher rücken 55 Prozent des Bodenseeufers sind frei zugänglich. Im nationalen Vergleich liegt der Bodensee damit über dem Durchschnitt. Und: Der Seezugang auf Schweizer Seite könnte - zumindest stellenweise - bald verbessert werden. Linda Müntener

Kein Durchgang: Nicht überall ist das Bodenseeufer für die Öffentlichkeit frei zugänglich. (Bild: Linda Müntener)

Wem gehört der Seezugang? Vermögenden, die ein Haus am See besitzen? Der Bevölkerung, die am Ufer entlang spaziert? Der Natur, die Lebensraum Pflanzen und Tiere ist? Diese Frage spaltet die Seegemeinden und führt zu Diskussionen. Eine Analyse des «Sonntagsblicks» zeigt nun: 55,1 Prozent des Bodenseeufers sind frei zugänglich. 33,2 Prozent sind verbaut, der Rest besteht aus Landwirtschaft, Wald, Gleisen oder Flussmündungen. Damit ist der Bodensee im nationalen Vergleich überdurchschnittlich gut zugänglich. Vom Sempachersee im Kanton Luzern beispielsweise kann die Bevölkerung lediglich 20,6 Prozent nutzen.

In der Bevölkerung werden immer wieder Stimmen laut, die einen verbesserten Seezugang wünschen. Der Verein Rives Publiques setzt sich seit über 15 Jahren gar für den komplett freien Zugang zu den Ufern der Seen und Wasserläufen in der Schweiz ein. Er verlangt einen ununterbrochenen Weg entlang der Seeufer, der sich so gut wie möglich in die Umgebung integriert. Am Bodenseeufer von Kreuzlingen bis Altenrhein sieht die Situation derzeit so aus: