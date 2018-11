Ein 19-jähriges Juwel aus Indonesien für die Ostschweizer Badmintonvereinigung Die Badmintonvereinigung St. Gallen-Appenzell ist schlecht in die Saison gestartet. Mit dem 19-jährigen Indonesier Mochamad Rehan Diaz will sich der NLA-Club aus dem Tabellenkeller verabschieden. Laura Inderbitzin

2017 war Mochamad Rehan Diaz die Nummer eins der Junioren in Indonesien. (Bild: Urs Bucher)

Er öffnet die Tür mit einem schüchternen Lächeln und mit Pantoffeln, die mit einem Schweizer Kreuz verziert sind. Mochamad Rehan Diaz – alle nennen ihn «Diaz» – lebt gerade mal drei Wochen in der Schweiz, aber zumindest in Sachen Fussbekleidung scheint er sich schon zu Hause zu fühlen.

Auch sonst gibt sich der 19-jährige Indonesier erstaunlich gelassen. «Am Anfang hatte ich Sehnsucht nach Hause, doch jetzt habe ich zu viel zu tun, um Heimweh zu haben», sagt Diaz auf Indonesisch, Deutsch spricht er nicht.

Tatsächlich hat Diaz viel zu tun. Sein neuer Verein, die Badmintonvereinigung St. Gallen-Appenzell, steht in der NLA nach vier Runden auf dem letzten Platz – nicht da, wo der Schweizer Meister von 2016 hin will. Deshalb ist Präsident Hanspeter Kolb froh, dass Diaz seit der Partie gegen Argovia vor drei Wochen für St. Gallen-Appenzell spielt. Kolb sagt:

«Er hat grosses Talent. Ich hoffe, mit ihm geht es wieder aufwärts.»

Im vergangenen Jahr war Diaz die Nummer eins der Junioren in Indonesien, einer der bedeutendsten Nationen im Badminton. Da die Leistungsdichte im Inselstaat hoch ist, hat er den Sprung ins National- kader dennoch knapp nicht geschafft.

Nun sammelt Diaz Erfahrungen im Ausland. Dass es ihn genau in die Schweiz verschlagen hat, liegt am Vitamin B. Die ehemalige Nummer eins von St Gallen-Appenzell, der Indonesier Agung Ruhanda, hat die Verbindung hergestellt.

Sein erstes Spiel für den Verein hat Diaz, der den Saisonstart wegen des noch laufenden Vertrags mit seinem ehemaligen Club in Indonesien verpasst hat, Mitte Oktober verloren. «Verständlich», sagt Kolb. Diaz sei gerade mal ein paar Tage in der Schweiz gewesen und zudem geschwächt vom Jetlag.

Im Schweizer Nationalteam besiegt er jeden

Doch für die Begegnung mit dem BC Zürich in einer Woche sei er bereit. «Ich denke, ich habe gute Chancen», sagt auch Diaz. Er sei «ein bisschen besser» als die anderen Spieler in der Schweiz. Das behauptet der 19-Jährige nicht ohne Grund. Drei Tage in der Woche trainiert er in Bern mit dem Schweizer Nationalteam und kann dabei jeden der Schweizer besiegen.

Die BV St. Gallen-Appenzell hofft, mit Diaz nicht nur einen starken Spieler, sondern auch den künftigen Spielertrainer verpflichtet zu haben. Zurzeit wird der Indonesier langsam ins Trainermetier eingeführt.

Währenddessen bleibt es aber Diaz’ Ziel, es doch noch ins indonesische Nationalteam zu schaffen. Dafür muss er aber neben der Schweizer Meisterschaft auch an internationalen Turnieren teilnehmen können. Das ist schwierig, denn solche Teilnahmen inklusive Reise und Unterkunft sind teuer. «Derzeit fehlt das Geld dafür», sagt Kolb, «und Diaz hat keinen Sponsor.» So bleiben internationale Wettkämpfe in nächster Zeit wohl noch Wunschdenken für Diaz.

Erst Spieler, dann Trainer

In der Zwischenzeit unterstützt Diaz die BV St. Gallen-Appenzell und lernt die Ostschweiz kennen. «Hier ist die Luft frischer. Aber die Leute sind weniger hilfsbereit.» Zudem sei es kalt. Sehr kalt, sagt er. «Ich habe hier das erste Mal Schnee gesehen.» Das Verlassen seiner Heimat, wo es praktisch immer über 25 Grad warm ist, fiel Diaz trotzdem nicht schwer, denn er folgt seiner Leidenschaft. «Badminton ist mein Leben.» Danach gefragt, was er nach seiner Profikarriere im Badminton machen wolle, sagt er:

«Dann werde ich Badminton-Trainer.»