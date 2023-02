Augmented Reality Ein 400 Jahre altes Nilkrokodil bekommt im Naturmuseum St.Gallen ein zweites Leben Das Naturmuseum St.Gallen feiert einen runden Geburtstag: 400 Jahre Nilkrokodil. Nun erwacht das Reptil via «Augmented Reality» wieder zum Leben.

An der Wand der Cafeteria im Naturmuseum St.Gallen hängt ein Nilkrokodil mit einer Länge von 4,02 Meter. Es befindet sich seit dem Jahr 1623 in St.Gallen. Anlässlich des aussergewöhnlich runden Geburtstags des Krokodils hat sich das Naturmuseum etwas Spezielles überlegt: Das Nilkrokodil taucht wieder zurück ins Leben. Im Naturmuseum oder gar zu Hause bei Interessierten.

Das 400 Jahre alte Nilkrokodil begeistert schon lange die Besucherinnen und Besucher des Naturmuseums St.Gallen. Bild: Jean-Claude Jossen

Das Naturmuseum hat das Nilkrokodil mithilfe der «Augmented-Reality»-Technologie digitalisiert. Darunter versteht man die computergesteuerte Erweiterung der Realität. Das heisst, dass die technischen Informationen des Nilkrokodils direkt mit der realen Umgebung verknüpft werden und es so wie echt wirkt. So können die Besucherinnen und Besucher des Naturmuseums mit dem Mobiltelefon das ausgestellte Nilkrokodil vor sich erscheinen lassen. Man muss aber nicht zwingend ins Museum gehen, um das virtuelle Nilkrokodil zu sehen. Durch eine eigene Website mit einem QR-Code kann man es überall platzieren, auch in den eigenen vier Wänden. «Wir bringen das Museum und seine Objekte zu den Menschen nach Hause», sagt Matthias Meier, Direktor des Naturmuseums St.Gallen.

Matthias Meier, Direktor Naturmuseum St.Gallen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Das Nilkrokodil als Startschuss für die Sammlung des Naturmuseums

Das Nilkrokodil hat für das Naturmuseum St.Gallen eine besondere Bedeutung: Es war das erste Objekt in der naturkundlichen Sammlung in St.Gallen. Ursprünglich kaufte der St.Galler Abenteurer Ulrich Krumm das Nilkrokodil in Ägypten, später verkaufte er es dem damaligen Stadthauptmann Daniel Studer. Dieser wiederum schenkte es der neu gegründeten Stadtbibliothek Vadiana im ehemaligen Frauenkloster St.Katharinen, wo es während vieler Jahre an der Decke hing. Dadurch wurden andere Naturinteressierte dazu inspiriert, nebst Büchern auch naturkundliche Objekte in die stets wachsende Sammlung einzubringen. Die Sammlung des Naturmuseums umfasst heute rund 350'000 Objekte und somit wird mit der Aktion nicht nur das Krokodil selbst gefeiert, sondern vor allem auch der Anfang der Sammlung des Naturmuseums St.Gallen.

«Wer schon einmal bei uns war, kennt definitiv unser Krokodil!», sagt Meier. Es hängt jeden Tag an der Wand in der Cafeteria im Foyer und begrüsst das Publikum. «Als wir realisierten, dass der 400-jährige Geburtstag des Nilkrokodils ansteht, war schnell klar, dass wir etwas machen müssen.» Der Aufwand für die Digitalisierung und Erschaffung des Augmented-Reality-Effekts für Smartphones und Tablets war laut Meier sehr überschaubar. Die St.Galler Start-up-Firma Futurise war für die Technik verantwortlich und nach knapp zwei Monaten war alles bereit. «Die Kosten hatten wir nach einem verregneten, gutbesuchten Wochenende wieder drin», so Meier.

Mehr Digitalisierung im St.Galler Naturmuseum?

Das Naturmuseum will mit der Aktion den Besucherinnen und Besuchern ein «neues, überraschendes und lustiges Angebot» bieten, dass man so vom Naturmuseum noch nicht kennt. Meier sagt: «Uns geht es darum, auszuprobieren, wie das Angebot bei unseren Besucherinnen und Besuchern ankommt. Wird das Angebot genutzt? Wird das Krokodil fotografiert? Wird es auf den sozialen Medien geteilt?». Wenn die Aktion ein Erfolg wird, kann sich Meier durchaus vorstellen, weitere solche Angebote ins Museum zu bringen.