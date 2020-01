Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden in der Region St.Gallen teurer: Gossau ist fast so begehrt wie St.Gallen Wohneigentum ist in der Region St.Gallen begehrt. Entsprechend sind die Preise zuletzt wieder gestiegen.

Eine Eigentumswohnung in St.Gallen kostet im Durchschnitt gut 800'000 Franken. Michel Canonica

Wer sich in der Region St.Gallen ein Haus oder eine Eigentumswohnung leisten will, muss wieder tiefer in die Tasche greifen. Drei Jahre waren die Preise kaum gestiegen, doch dies hat sich jüngst geändert. So lag der Preis für ein mittelgrosses Haus im dritten Quartal 2019 um 2,8 Prozent höher als im Vorjahr. Das zeigt der gestern erschienene Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank, den die Beratungsfirma Wüest Partner erstellt hat.

Der durchschnittliche Preis für ein Einfamilienhaus in St. Gallen lag im dritten Quartal bei gut 1,6 Millionen Franken. Ähnlich hoch sind die Preise nur in Mörschwil, Herisau, Teufen und Speicher.

Es fehlt in der ganzen Region an Einfamilienhäusern

Grund für die hohen Häuserpreise ist das zu kleine Angebot. Dieses hat zwar im Laufe des Jahres 2019 zugenommen, fällt aber mit gut 2 Prozent am Bestand «nach wie vor spärlich aus», wie es im Bericht heisst. «Weil das Angebot so knapp ist, gehen wir davon aus, dass die Preise weiter steigen», sagt Patrick Schnorf von Wüest Partner. In St.Gallen liegt die Angebotsziffer bei 1,8 Prozent. In der nächst grösseren Stadt Gossau werden noch weniger Einfamilienhäuser angeboten: Die Angebotsziffer beträgt 0,9 Prozent. «Das zeigt, wie gefragt Gossau ist», sagt Schnorf. «Wir beobachten, dass sich viele auf der Suche nach Eigentum von Zürich und Winterthur aus in die Ostschweiz orientieren. Ausserdem liegt Gossau günstig zu St.Gallen und Wil.»

Die Häuserpreise in Gossau sind gerade noch erschwinglich

Die Nachfrage in Gossau schlägt sich im Preis nieder. Durchschnittlich kostet ein Einfamilienhaus gut 1,2 Millionen Franken. «Für einen Haushalt mit zwei gut verdienenden Personen ist das vielleicht noch machbar», sagt Schnorf. «Demgegenüber sind die Preise in St.Gallen für viele nicht mehr stemmbar.» Auch das ein Grund – neben dem tieferen Steuerfuss –, warum Hauskäufer nach Gossau ausweichen.

Doch kamen 2019 auch einige Häuser auf den Markt: Vor allem in den Gemeinden Rorschacherberg und Thal sind gemäss Bericht Objekte inseriert worden. Dabei handelt es sich jedoch grösstenteils um ältere Liegenschaften. Neuere Häuser werden in der Region St.Gallen nur selten angeboten. Grund dafür ist zum einen die Raumplanung. Diese fördert Verdichtung und schränkt entsprechend den Bau von Einfamilienhäusern «stark» ein, heisst es im Immobilienmarktbericht. Zum andern werden Einfamilienhäuser – vor allem solche an guter Lage – immer häufiger durch Mehrfamilienhäuser ersetzt.

Eine Eigentumswohnung kostet im Mittel 800'000 Franken

Kostet ein Haus in St.Gallen durchschnittlich gut 1,6 Millionen Franken, liegt der mittlere Preis für eine Eigentumswohnung bei knapp 800'000 Franken. Der Wert ist damit um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In der ganzen Region wurde ein Plus von 1,5 Prozent verzeichnet. In Gossau liegt der Durchschnittspreis bei gut 750'000 Franken und damit über dem Mittelwert der Region St.Gallen. Schnorf sagt:

«Die Preise sind hoch.»

Patrick Schnorf, Partner bei Wüst Partner. Bild: PD

«Vor allem wenn man beachtet, dass es sich dabei um Durchschnittspreise handelt und das Objekt eventuell saniert werden muss.» Werden die Preise weiter steigen? Schnorf geht bei den Wohnungen von einem Verharren auf hohem Niveau aus. Für St.Gallen stellt Thomas Eigenmann, Geschäftsführer der HEV Verwaltungs AG, dieselbe Prognose. Und auch bei den Häuserpreisen geht Eigenmann von einer Stabilisierung aus. Voraussetzung sei jedoch, dass die Hypothekarzinssätze auf dem heutigen, historisch betrachtet, sehr tiefen Niveau verharren.

In Horn und Mörschwil liegen die Preise für Eigentumswohnungen gar über 800'000 Franken. In Rorschacherberg sind sie zuletzt um 4 Prozent gesunken. «Das Angebot stimmt nicht mit der Nachfrage überein», erklärt Schnorf den Rückgang. «Interessenten wünschen sich eine grössere Wohnung. Diese ist dann aber nicht erschwinglich.»

Doch gerade Wohnungen mit mindestens fünf Zimmern sind gesucht. Im Bericht ist von einer «Versorgungslücke» die Rede. Denn solch grosse Wohnungen sind wegen der hohen Gesamtfläche nur schwer finanzierbar. Der hohen Nachfrage nach Eigentumswohnungen steht das hohe Angebot an Mietwohnungen gegenüber. In der Stadt liegt die Leerwohnungsziffer gemäss Wüest Partner bei 9 Prozent. Fast jede zehnte Wohnung steht damit leer – und es wird weiter gebaut. «Viele Investoren sind mehr an einer wiederkehrenden als an einer einmaligen Rendite interessiert», sagt Schorf.

Der Hauseigentümerverband St.Gallen beobachtet, dass die Käufer immer älter werden. «Junge verharren länger im Mietverhältnis», sagt Geschäftsführer Remo Daguati. Auch die verschärften Eigenheim- und Finanzierungsvorschriften führen dazu, dass es schwieriger wird, sich ein Eigenheim zu leisten.