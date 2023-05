Ehrung «In bin überwältigt»: Die ehemalige Spitzenkunstturnerin Giulia Steingruber hat den 19. Gossauer Preis erhalten Sie ist die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin aller Zeiten. Zwischen Rathaus und Fürstenlandsaal wird jetzt eine Stele gesetzt.

Stadtpräsident Wolfgang Giella gratuliert Giulia Steingruber. Bild: Ralph Ribi

«Merci viel viel mol. Ich bin überwältigt.» So bedankte sich Giulia Steingruber für den Gossauer Preis. Der alle zwei Jahre mit 5000 Franken dotierte Preis wurde zum 19. Mal vergeben. Eine Premiere ist hingegen, dass der Preis an eine Sportlerin geht. Notabene an eine international erfolgreiche Sportlerin.

Mit Olympia-Bronze, WM-Bronze, zehn EM-Medaillen sowie 37 Schweizer-Meister-Titeln ist die Gossauerin die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin aller Zeiten. Gossau könne stolz sein, sagte Dominik Eisenegger, Leiter Marktgebiet Gossau der Acrevis Bank, die den Preis jeweils stiftet.

Auch Stadtpräsident Wolfgang Giella würdigte die Erfolge der ehemaligen Kunstturnerin. Verewigt wird die 29-Jährige wie alle Preisträgerinnen und Preisträger: Für sie wird zwischen Rathaus und Fürstenlandsaal eine Stele als bleibendes Zeichen gesetzt. Beschriftet wird die Stele von Bildhauer Roman Brunschwiler. Seit Freitagabend ist Giulia Steingruber nun Gossauer Ehrenbürgerin und Trägerin des Gossauer Preises. «Es ist mir eine mega grosse Ehre», sagte sie.

Der Albertschwiler Hofstadl bot einen würdigen Rahmen für die Feier. Der Abend wurde von Christian Manser, Moderator der Olma-Säuli-Rennen, moderiert. Er hat die Gäste immer wieder auf lustige Art motiviert oder besser gesagt angefeuert, für die ehemalige Spitzensportlerin zu applaudieren. Was sie gerne machten. Zu Beginn der Feier spielte die Floyd Pepper Band den Titel «Famous» für die berühmte Gossauerin. Auch wenn unter Wikipedia nachzulesen ist, dass Giulia Steingruber aus St. Gallen kommt. Manser fragte sie, was ihr Gossau bedeute. Sie antwortete: «Gossau ist für mich Heimat. Hier wird immer mein Zuhause sein.»

Mit dem Erfolg ist auch der Druck gestiegen

Bevor Giulia Steingruber den Preis und die Urkunde entgegennehmen durfte, nahm sie die Gäste mit auf die 20-jährige Reise ihrer Kunstturnkarriere – erzählte nicht nur von Hochs, Erfolgen und Medaillen, sondern auch von vielen Tiefs und zahlreichen Verletzungen. «Erfolg kommt von selbst, wenn man 2000 Stunden im Jahr trainiert», sagte sie zu Beginn ihres Vortrags.

Sie habe früh angefangen mit Mentaltraining und Hypnose. 2012 nahm sie zum ersten Mal an Olympischen Spielen teil. In London. Sie sei enttäuscht gewesen, aber sie sei beispielsweise neben Usain Bolt, dem jamaikanischen Weltklasse-Sprinter, gesessen. 2013 kam der Erfolg mit dem ersten Europameistertitel im Sprung, und die Gossauerin wurde zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt. 2014 folgte der nächste Europameistertitel in Sofia. «Und der Druck stieg immer mehr», sagte Giulia Steingruber. Kurz vor den Olympischen Spielen in Brasilien 2016 verletzte sich die Athletin. «Gossau war damals mein Kraftort», erzählte sie.

Mit Kraftort meinte sie ihr Zuhause in Gossau, ihre Eltern Kurt und Fabiola, ihre Schwester Desirée. Steingruber kehrte in den Wettkampfsport zurück und durfte die Schweizer Delegation als Fahnenträgerin in Rio de Janeiro sogar anführen. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille am Sprung gelang ihr ihr grösster Erfolg. Sie ist die einzige Schweizer Kunstturnerin, die eine Olympiamedaille gewonnen hat. «Vor lauter Aufregung habe ich an der Rangverkündigung noch eine falsche Jacke angezogen», erzählte sie. Sie stürzte im Bodenfinal, verletzte sich erneut und musste operiert werden.

Ein Schicksalsschlag 2017: Ihre älter Schwester Desirée, die seit Geburt körperlich und geistig beeinträchtig war, starb. Ihren letzten Wettkampf turnte Steingruber an den Olympischen Spielen in Tokio. Im gleichen Jahr im Oktober gab Steingruber ihren Rücktritt vom Spitzensport im Walter Zoo in Gossau bekannt. «Mit 27 Jahren in Rente.» Ja, manchmal vermisse sie das Adrenalin ein wenig, dass an und über die Grenze gehen.

Sie gestand, dass sie seit ihrem Rücktritt keine Lust zu trainieren habe. Sie sei dagegen im Berufsleben angekommen, arbeite bei einer Agentur, die sich mit Fanzonen bei der Fussball-Europameisterschaft 2024 beschäftige. Obwohl es für sie ein Neuanfang sei, müsse sie die letzten Jahre verarbeiten. Ihr Motto sei immer gewesen «Believe no fear».

Giulia Steingruber setzt heute andere Prioritäten

Unter den Gästen waren viele frühere Preisträger, aber auch Weggefährten von Giulia Steingruber, die von Christian Manser befragt wurden. Petra Schmid beispielsweise; sie hat mit Giulia den Kindergarten besucht. «Giulia hatte schon damals viel Energie. Wir haben ihr jeweils zugeschaut, wie sie Rädli geschlagen hat.»

Oder der damalige Schulleiter der Oberstufenschule Rosenau, Ruedi Manser. «Zuerst musste sie nur den Montagnachmittag für das Training frei haben. Wenig später auch den Dienstag- und Freitagnachmittag», antwortete er auf eine entsprechende Frage. Der Moderator fragte Mutter Fabiola nach ihrem schwierigsten Moment: «Als Giulia mit 14 Jahren nach Magglingen ausgezogen ist.» Das Loslassen sei eine schwierige Phase gewesen. Giulia sei von klein auf ein Bewegungsmensch gewesen. Heute sei sie ruhiger, treibe weniger Sport. «Sie geht ihren Weg.»