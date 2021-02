Ehrenamtlich Die Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg rückte 151-mal aus: Der hohe Ausbildungsstand ist durch den Wegfall der Übungen gefährdet Keine Übungen, keine Rapporte, keine Kurse oder andere Weiterbildungen – es ist laut Kommandant Marco Todeschini das eingetreten, mit dem niemand rechnete. «Die Feuerwehr befand sich im Lockdown. Nicht einmal in der Zeit des Zweiten Weltkriegs mussten solche drastischen Massnahmen ergriffen werden.»

Ernstfalleinsatz am 25. Dezember 2020 in Rorschacherberg. Bild: Kapo SG

Oberstleutnant Marco Todeschini, Kommandant der Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg, schildert, wie er das neue Amt und die Pandemie unter einen Hut bringen konnte.

«Als Kommandant durfte ich meine Arbeit offiziell am 1. Januar 2020 aufnehmen. Die ersten Rapporte, Übungen und Kurse konnten ohne aussergewöhnliche oder spezielle Massnahmen abgehalten werden. Aus den Medien wurde von einem neuartigen Virus mit dem Namen Corona berichtet, der sich seit einiger Zeit in China rasant ausbreitet und zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führt.

Ich dachte, China ist weit weg und war deswegen nicht sonderlich beunruhigt. Diese falsche Einschätzung sollte mich bald eines Besseren belehren.

Plötzlich erreichten mich die ersten Meldungen, dass dieses Coronavirus in Europa, genauer gesagt in Norditalien, angekommen ist und die Situation im Gesundheitswesen langsam ausser Kontrolle gerät.

Nur noch Ernstfalleinsätze

Plötzlich überschlugen sich die Meldungen. Die vom Virus stark betroffenen Länder in Europa ordneten die ersten harten Massnahmen wie Ausgangssperren, Rayon-Begrenzungen bis hin zu Grenzschliessungen an. Das, was weit weg schien, war plötzlich da und das Coronavirus schlug tatsächlich sehr schnell auch in der heimischen Umgebung um sich.

Marco Todeschini, Kommandant der Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg Bild: PD

Die regionalen Einführungskurse konnten gerade noch durchgeführt und beendet werden. Am Freitag, 13. März, musste ich alle Angehörigen der Feuerwehr darüber in Kenntnis setzen, dass, ausgenommen von Ernstfalleinsätzen, bis auf weiteres keine Übungen, keine Rapporte, keine Kurse oder andere Weiterbildungen stattfinden werden.» Es sei das eingetreten, mit dem niemand gerechnet hatte. Die Feuerwehr befand sich im Lockdown.

«Nicht einmal in der Zeit des Zweiten Weltkriegs mussten solche drastischen Massnahmen ergriffen werden.»

Sicherheitskonzept für Ernstfalleinsätze

Für die Ernstfalleinsätze musste die Feuerwehr ein Sicherheitskonzept erarbeiten. Sämtliche Angehörige der Feuerwehr wurden angewiesen, bei den geringsten Krankheitssymptomen das Kommando darüber zu informieren und der Feuerwehr fernzubleiben. «Mit den ersten Lockerungen im Mai konnten die Maschinisten und Pikettmannschaften mit einem eigens dafür entwickelten Übungs- und Sicherheitskonzepts kleinere Übungssequenzen wieder durchführen.

Für die Übungen nach der Sommerpause wurden die Ausbildungsthemen so angepasst, dass sie unter Einhaltung des eigenen Sicherheitskonzeptes durchgeführt werden konnten. Um das Risiko einer Ansteckung möglichst tief zu halten, mussten sämtliche Übungen mit den Partnerorganisationen und Nachbarfeuerwehren ebenfalls abgesagt werden.

Nach den Herbstferien stiegen die Infektionszahlen wieder an und der Übungsbetrieb wurde bis auf einen Rapport im Rahmen der Offiziere für das Jahr 2020 endgültig eingestellt. Dank dem disziplinierten Verhalten und der Einhaltung des Sicherheitskonzepts durch die Angehörigen der Feuerwehr war die Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet. Zudem bewährte sich das vor Jahren erstellte Alarmierungskonzept mit zwei getrennten Einsatzelementen. Durch den hohen Ausbildungsstand waren Handling und Sicherheit zu jedem Zeitpunkt sichergestellt und die gestellten Aufgaben bei den Einsätzen konnten in der gewohnten Professionalität und ohne nennenswerte Zwischenfälle erfolgreich abgearbeitet werden.

Der hohe Ausbildungsstand ist durch den Wegfall der Übungen im vergangenen Jahr aufgebraucht. Künftig gilt es, alles daranzusetzen, den Stand zu halten.

Trotz der Pandemie konnten 31 Übungen abgehalten werden

Trotz pandemiebedingten Umständen wurden noch 31 Übungen und Rapporte abgehalten. Die Angehörigen der Feuerwehr konnten sich an 173 schweizerischen, kantonalen oder regionalen Einführungs- und Weiterbildungstagen aus- respektive weiterbilden.

Einsatz in Rorschacherberg am 25. Dezember 2020. Bild: Fw Robe

Die Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg leistete im vergangenen Jahr 151 Einsätze- und Hilfeleistungen. Nennenswert sind der Brandeinsatz an der Gerenstrasse 15 in Rorschach vom 30. Juni 2020, wo sich fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital begeben mussten und der Wohnungsbrand an der Witenholzstrasse 4.

Die Feuerwehreinsätze in Zahlen:

Brandeinsätze 13; Brandmeldeanlagen 12; Umweltschutz: Benzin / Öl 9; Chemie Andere Stoffe 2; Elementareinsätze: Sturm Hagel 7; Wasser 13; Diverse Hilfeleistungen: Tiere, Wasser, Traghilfen 88; Dienstleistungen: Verkehrsdienst 7; Personenrettungen 3; Tierrettungen 1; Gewässerstützpunkt 1.»