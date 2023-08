Ehrenamt «Die Aufgabe macht mich stolz»: August Aepli leitet neu den Friedegg-Treff in Gossau Er wollte kein neues Projekt mehr angehen. Doch dann kam diese Aufgabe: Der Pensionär August Aepli leitet seit kurzem den Friedegg-Treff in Gossau, der Armutsbetroffene, Einsame, ältere Menschen sowie Flüchtlinge begleitet. Die Anlaufstelle ist eine Erfolgsgeschichte, die wächst: Ein Anbau soll die Platzprobleme entschärfen.

August Aepli leitet den Friedegg-Treff, rund 150 Freiwillige kümmern sich dort um Geflüchtete und Armutsbetroffene. Bild: Marius Eckert

«Der Job als Leiter des Friedegg-Treffs ist auf mich zugeschnitten», sagt August Aepli mit einem Lächeln. Er habe nach seiner Pensionierung eigentlich keine Projekte mehr machen wollen. «Ausser etwas Sinnvolles, etwas Neues und es muss fordernd sein.» Das alles erfülle die Leitung des Hauses der Begegnung, wie der Friedegg-Treff auch genannt wird.

Tatsächlich begegnen sich hier viele Menschen: Flüchtlinge aus der Ukraine, Somalia, Eritrea, aus der Türkei beispielsweise, die hier Fuss fassen möchten oder nur vorübergehend in Gossau wohnen. Oder auch Armutsbetroffene, junge und ältere Menschen. Sie werden von etwa 150 Freiwilligen begleitet.

Die Organisation: «Professionell hemdsärmelig»

Der Friedegg-Treff hat sich in den vergangenen Jahren zu einem richtigen Unternehmen entwickelt. Aeplis Vorgänger Stefan Häseli hat den Treff fünf Jahre geleitet und ihn vor vier Jahren neu strukturiert und Ressorts geschaffen: Fabia Aepli leitet das Haus Friedegg-Treff, Adisa Bucan ist Flüchtlings-Verantwortliche, Norbert Hälg leitet Transfair (Lebensmittelabgabe), Careen van Son ist in der Administration tätig. Und August Aepli leitet das Gremium. Alle arbeiten ehrenamtlich.

Er habe auf einem hohen Niveau einsteigen können, es funktioniere alles vortrefflich, sagt der neue Vereinspräsident und operative Leiter. Jeder und jede kenne seine Aufgaben. Man könne auch sagen, es sei alles «professionell hemdsärmelig» organisiert. Hemdsärmelig sei nicht abwertend gemeint, sondern deshalb, weil der Friedegg-Treff eine Freiwilligen-Organisation sei.

Aepli schätzt, dass sein Engagement etwa ein 15-Prozent-Job sei. Er habe vor seiner Zusage alles mit seiner Frau Silvia Galli Aepli besprochen, denn sie ist aus dem Stadtparlament zurückgetreten, bleibt aber Präsidentin des Gossauer Frauennetzes. Er engagiert sich zudem in der Kerngruppe der Arbeitsgruppe IG Alter, die am 25. August den ersten öffentlichen Anlass durchführen wird. «Es stimmt so für uns beide», sagt August Aepli.

Der Mittagstisch ist mit über 20 Personen sehr gut besucht

August Aepli ist gebürtiger St.Galler, 1979 kam er nach Gossau. Ihm gefällt die Stadt im Fürstenland «zwischen Bodensee und Alpstein». Er hat 28 Jahre für ein Rheintaler Industrieunternehmen gearbeitet, war im Finanzbereich, Controlling, Marketing, Personalwesen und in der Unternehmensberatung tätig. Er sei viele Jahre im asiatischen Raum unterwegs gewesen, über zehn Jahre habe er in Schanghai eine Unternehmung von Gossau aus und teilweise vor Ort geleitet. «Ich bin international angehaucht», sagt der 68-Jährige lachend.

Das trifft sich sehr gut: Im Friedegg-Treff gehen viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und sozialen Schichten ein und aus. Am Dienstagnachmittag treffen sich jeweils ukrainische Frauen und Männer zum Café und Austausch. Eine grosse Gruppe Flüchtlinge besucht den Deutschunterricht. Zudem hat der Friedegg-Treff eine Koordinationsstelle aufgebaut, um den Asylsuchenden und Flüchtlingen spezifische Hilfestellungen zu bieten. Erfolgreich sei auch das Mentoring-Programm. Am Freitagmorgen wird zum Frühstück eingeladen und am Dienstag findet jeweils der Mittagstisch statt. «Er ist sehr gut besucht», sagt Aepli. Die Stube sei jeweils voll. Es seien immer über 20 Personen, die gemeinsam essen. Ebenso erfolgreich sind die Mittwochnachmittage mit Kaffee und Kleiderbörse.

Ein Anbau soll Platzproblem lösen

Sehr gut besucht sei auch die Lebensmittelabgabe am Freitagnachmittag; gezählt werden jeweils etwa 80 Personen. Die meisten seien Ukrainer, aber auch andere Nationalitäten und Armutsbetroffene seien dankbar für das abgegebene Essen. Nicht ideal sei, dass die Abgabe jeweils in die Markthalle oder ins Andreaszentrum ausgelagert werden müsse, weil im Friedegg-Treff zu wenig Platz dafür sei.

August Aepli bemängelt die engen Platzverhältnisse im Friedegg-Treff, Ziel ist, dass alle Angebote unter einem Dach stattfinden können. Bild: Marius Eckert

Dieser Zustand soll sich bald ändern: Geplant ist der Anbau eines Containers am Haus. Die Stadt Gossau hat für die Anschaffung bereits 200’000 Franken im Budget eingestellt. Ziel sei, dass alle Angebote des Friedegg-Treffs unter einem Dach stattfinden könnten und die Wege kurz seien. Wenn alles planmässig verlaufe, bekomme der Friedegg-Treff mit dem Container ein Weihnachtsgeschenk.

Stefan Häseli ist an der Hauptversammlung des Vereins Friedegg-Treff im März als Vereinspräsident und Geschäftsleiter zurücktreten. August Aepli wurde damals in Abwesenheit als Nachfolger gewählt. Grund war eine Herzoperation und die nachfolgenden Rehabilitationen. In der Zwischenzeit ist er wieder fit und hat die ersten Wochen als Leiter des Begegnungsortes hinter sich.

«Diese Aufgabe macht mich stolz und sie bereitet mir Freude», sagt Aepli. Er könne zusammen mit einem tollen Team viel bewegen. Er selber habe noch einige Ideen, die er in nächster Zeit umsetzen will: Er möchte die Kommunikation nach aussen verstärken und im EDV-Bereich gebe es einiges zu tun. Da er selber nicht so versiert sei, hoffe er, bei der Website etwas Unterstützung zu erhalten oder einen Sponsor zu finden.