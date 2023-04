Eggersriet «Sur Le Lac» gibt Line-up bekannt: Neu können die Festivalbesucher entscheiden, wie viel sie für ihr Ticket bezahlen 20 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland treten am 11. und 12. August auf der Eggersrieter Höhe auf. Damit auch Personen mit knapperem Budget das «Sur Le Lac»-Festival besuchen können, gibt es neu drei Ticketpreiskategorien.

Im August strömen wieder zahlreiche Musikliebhaberinnen und -liebhaber auf die Eggersrieter Höhe. Bild: Belinda Schmid (13. 8. 2022)

Für Musikliebhaberinnen und -liebhaber ist es jeweils einer der Höhepunkte während des Festivalsommers: Das «Sur Le Lac» auf der Eggersrieter Höhe. Das kleine, aber feine Festival überzeugt mit spannenden Acts aus dem In- und Ausland, einer liebevoll gestalteten Kulisse, einem vielfältigen Essensangebot und mit einer unschlagbaren Aussicht auf den Bodensee.

Am 11. und 12. August 2023 lädt das «Sur Le Lac» zur bereits 16. Ausgabe. Nun ist auch klar, wer dort auf der Bühne stehen wird. Das Festival hat kürzlich sein Line-up bekannt gegeben.

Acts aus China, Brasilien und Grossbritannien

Insgesamt 20 Künstlerinnen und Künstler stehen auf dem diesjährigen Programm. Mit dabei sind unter anderem die «Hyperpop-Sensation» Alice Longyu Gao aus China, Butch Kassidy aus Grossbritannien, Zinn aus Österreich sowie der Schweizer Künstler Crimer, die alle am Freitag auftreten. Ebenfalls am Freitag auf der Bühne stehen wird die St.Galler Band Stahlberger. Ob sie auf der Eggersrieter Höhe auch Manuel Stahlbergers Song «Leaving Eggersriet» zum Besten geben werden?

Das diesjährige «Sur Le Lac»-Programm. Bild: PD

Am Samstag treten unter anderem Antslive aus Grossbritannien, Bruno Berle aus Brasilien und Carlo Karacho aus Deutschland sowie Asbest, Mel D und Skiba Shapiro aus der Schweiz auf. Zwischen «umarmender Zugänglichkeit und abweisender Härte» zeige das diesjährige Programm einen Annäherungsversuch im Umgang mit den Widersprüchlichkeiten von heute, heisst es in einer Mitteilung des Festivals.

Das Line-up sei komplett, teilt Lorena Vellone, Mitglied der Festivalleitung und verantwortlich für die Kommunikation, auf Anfrage mit. «Zwischen den Konzerten werden aber auch dieses Jahr wieder diverse Künstlerinnen und Künstler auflegen und das Publikum zum Tanzen bringen.»

Auch mit knappem Budget ans Festival

Mit der Bekanntgabe des Programms ist auch der Vorverkauf gestartet. Wie gewohnt sind Ein- und Zweitagespässe erhältlich. «Wir rechnen mit 1500 Tickets pro Tag, aufgeteilt in 750 Freitagspässe, 750 Samstagspässe und 750 Zweitagespässe», sagt Lorena Vellone.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Besucherinnen und Besucher selber entscheiden können, wie viel sie für ihr Ticket bezahlen. Denn erstmals sind die Tickets in drei Kategorien unterteilt: Budget, Classic, Lovers. Ein Eintagespass kostet in der Kategorie Budget beispielsweise 48 Franken, in der Kategorie Classic 53 Franken und in der Kategorie Lovers 58 Franken.

«Mit den neuen Kategorien möchten wir unseren Besuchenden einerseits die Möglichkeit bieten, bei knapperem Budget trotzdem das Festival besuchen zu können, andererseits spenden Lovers mit dem Ticketkauf dem Festival fünf Franken», heisst es in der Mitteilung. Die Kategorie Classic orientiert sich an den bisherigen Eintrittspreisen.

Läuft man da nicht Gefahr, dass viele einfach den günstigsten Preis wählen? «Wir sehen das nicht als Gefahr, sondern eher als Chance, allen Besuchenden die Möglichkeit zu bieten, unser Festival zu besuchen», sagt Vellone. «Gleichzeitig bietet sich uns die Möglichkeit, zu erfahren, wo wir bei unserem Publikum stehen.»