Eggersriet «Es war rundum perfekt»: Die Festivalleitung des «Sur Le Lac» zieht eine positive Bilanz Am Wochenende fand zum 16. Mal das «Sur Le Lac» auf der Eggersrieter Höhe statt. Rund 1500 Personen besuchten sowohl am Freitag als auch am Samstag das schmucke Festival.

Gegen die Hitze auf der Eggersrieter Höhe halfen am Wochenende Sonnenschirme und kühle Drinks. Bild: Marius Eckert (12. 8. 2023)

Zwei Tage lang wurde auf der Eggersrieter Höhe gefeiert. Nun ist das 16. «Sur Le Lac» bereits wieder Geschichte. Friedliche Stimmung, perfektes Wetter, keine Zwischenfälle sowie glückliche Besucherinnen und Besucher und Acts. Die Festivalleitung zieht auch in diesem Jahr eine durchwegs positive Bilanz. «Wir hatten super Leute auf dem Platz und auf der Bühne. Es war einfach mega», fasst Lorena Vellone, Mitglied der Festivalleitung, zusammen.

Auch das Wetter spielte mit. Sowohl am Freitag als auch am Samstag durfte sich das «Sur Le Lac» über einen blauen Himmel und heisse Sonnenstrahlen freuen – obwohl man teilweise mit Regen gerechnet hat. «Wir hatten wirklich Glück. Das Wetter war perfekt», sagt Vellone. Ausverkauft war das Festival nicht. Trotzdem sei man zufrieden. «Wir hatten an beiden Tagen jeweils rund 1500 Personen auf dem Platz.»

Zahlreiche schöne Momente auf der Bühne

Insgesamt 20 Acts traten am Freitag und Samstag auf. Das Line-up war wie gewohnt vielfältig. Auf dem Programm standen unter anderem Alice Longyu Gao, Butch Kassidy, Zinn, Bruno Berle und Carlo Karacho. Von Hyperpop, Indie und Krautrock bis hin zu Rap und Punk war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Künstlerinnen und Künstler kamen unter anderem aus China, Brasilien, Österreich und aus Grossbritannien. Aber auch lokale Musikerinnen und Musiker wie Stahlberger, Crimer oder Skiba Shapiro standen auf der Bühne.

Auf ein spezielles Highlight will sich Vellone nicht festlegen. «Das kann ich gar nicht. Es entstanden aufgrund der Vielfältigkeit zahlreiche schöne Momente auf der Bühne», schwärmt sie.

Neue Preiskategorien und Bezahlsystem haben sich bewährt

Die 16. Ausgabe des schmucken Festivals brachte ein paar Änderungen mit sich. So konnten die Besucherinnen und Besucher erstmals zwischen drei Ticketpreiskategorien auswählen. So kostete ein Eintagespass in der Kategorie Budget beispielsweise 48 Franken, in der Kategorie Classic 53 Franken und in der Kategorie Lovers 58 Franken.

Die gewählten Ticketpreise hätten sich so verteilt wie gedacht, sagt Vellone. Die meisten Besucherinnen und Besucher entschieden sich für die Kategorie Classic. Die verkauften Tickets in der Kategorie Lovers würden den günstigeren Preis der Tickets der Kategorie Budget ungefähr kompensieren. Das erste Fazit sei positiv. «Grundsätzlich wollen wir dieses System so weiterführen. Wir müssen das Ganze aber noch genauer anschauen.»

Auch das neue Bezahlsystem habe sich bewährt. Die Besuchenden zahlten erstmals mit Wertbons, die man am Festivaleingang erwerben konnte. «Als schöner Nebeneffekt ermöglichte das bargeldlose System auf dem Gelände unter anderem auch verkürzte Wartezeiten an den Bars und Foodständen.»

Nun geht es für die Festivalleitung und zahlreichen Helfenden an den Abbau. Seit Sonntagmittag sei man bereits dran, sagt Vellone. Bis Mittwochabend soll die Wiese auf der Eggersrieter Höhe wieder leer sein.