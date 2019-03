E-Bike-Fahrer nach Kollision verletzt Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Hauptstrasse in Rorschach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Franken.

Am Auto und am E-Bike entstand ein Sachschaden. (Bild: Kapo SG)

(jor/kapo) Ein 64-jähriger Mann beabsichtigte am Donnerstag um 16.30 Uhr, mit seinem Auto einen Parkplatz an der Hauptstrasse in Rorschach zu verlassen. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in ihrer Mitteilung. Dabei übersah der Autofahrer gemäss eigenen Angaben einen 32-jährigen Mann, der mit seinem E-Bike von Rorschach Richtung Staad fuhr. Folglich kam es zum Zusammenprall.

Der 32-Jährige Velofahrer wurde leicht verletzt und suchte einen Arzt auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 2000 Franken.