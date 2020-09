Reportage Duftende Ernte auf der grössten Holunderplantage der Schweiz: Dieser Häggenschwiler Bauer behandelt die Blüten sanft und feinfühlig Nicht viele Bauern in der Region setzen auf Holunderblütenanbau. Die Familie Helfenberger aus Häggenschwil erntet jetzt viereinhalb Tonnen davon – und liefert diese an den Holderhof in Niederwil.

Bäuerin Gaby Helfenberger trägt Handschuhe, weil der aggressive Holunderbaumsaft die Haut angreift.

Bild: Michel Canonica

Kleine weisse Blumen hängen in den kurzen schwarzen Haaren von Bäuerin Gaby Helfenberger. Ihre Nase ist gelb gepudert von Blütenstaub. Die Häggenschwilerin pflückt eine Holunderblütendolde und lässt sie in den Korb fallen.

Auf dem sanften Hügel am Dorfrand von Häggenschwil blühen zurzeit 2000 Bio-Holunderbäumchen. Dahinter glitzert der Bodensee. Stolz sagt Gaby Helfenberger:

«Wir haben die grösste Holunderplantage der Schweiz.»

Die Kultur in Häggenschwil umfasst 2000 Bäumchen auf 3,5 Hektaren. Bild: Michel Canonica

Ihr Mann Felix meint:

«Das musst du doch nicht an die grosse Glocke hängen!»

Frau Holles Zauber

Wenn der Holunderstrauch seine elfenbeinweissen Blütendolden entfaltet, geht der Frühling allmählich in den Sommer über. Unsere Ahnen glaubten, dass ein guter Hausgeist im Geäst des Holunders wohne, der den Hausfrieden schütze. Man nannte ihn den «Baum der Frau Holle». Wer ihn fälle, so dachte man, ziehe ein Unheil auf sich.

Der Holder ist meistens ein Strauch, wird aber manchmal auch zu einem richtigen Baum – wie auf der Plantage von Felix Helfenberger. Dass er so gezüchtet wurde, hat praktische Gründe: «An Bäumen kann man besser ablesen», sagt der 52-Jährige.

Der zweijährige Marco fährt lieber Traktor, als Blüten zu pflücken.

Bild: Michel Canonica

Nicht nur die Mütter, auch die Kinder sammeln gerne mit. Bild: Michel Canonica

Der süsse Duft betört die Sinne. Über dreissig Helferinnen und Helfer sammeln die Blüten ab. Unter ihnen Gabi Früh. Sie lächelt zufrieden unter ihrem Strohhut hervor, greift freudig in die Zweige. «Es ist eine wunderbare Arbeit», sagt die junge Mutter. «Sie ist nicht anspruchsvoll, man kann dabei gut plaudern und auch die Kinder mitnehmen.»



Im Anhänger eines Traktors türmen sich Berge aus Holunderblüten – der natürliche Rohstoff für Drinks wie den Hugo, erfrischende Limonaden und Sirup. Viereinhalb Tonnen Holderblüten liefert die Familie Helfenberger der Firma Holderhof in Niederwil. Die Holderhof-Getränke stehen in den Regalen von Coop, Lidl, Aldi, Migros und Globus. Inhaber Christof Schenk sagt:

«Felix Helfenberger ist unser wichtigster Lieferant.»

Christof Schenk verarbeitet im Holderhof die Holunderblüten von Felix Helfenberger. Bild: Hanspeter Schiess

Der Häggenschwiler sei «extrem qualitätsbewusst» und behandle die Blüten sanft und feinfühlig. Darauf komme es an. «Würde er die Blüten am Morgen nach der Ernte gleich in eine grosse Kiste werfen, würden sie verdrückt werden, sich im Laufe des Tages erhitzen und anfangen zu gären», sagt Schenk.

Um dies zu vermeiden, schüttelt Felix Helfenberger die Kisten sorgfältig und stellt sie in den Schatten. Abends werden die frischen Blüten in Wasser eingelegt, das später tiefgefroren zu Sirup verarbeitet wird.

In Österreich top, in der Schweiz ein Flop Der Blütenextrakt des Holunders entfaltet ein zartes blumiges Aroma. Anders ist dies bei Getränken, auf denen der Zusatz «mit natürlichem Aroma» vermerkt ist. Das bedeutet laut Getränkehersteller Christof Schenk vom Holderhof, dass das Aroma durch Alkohol destilliert wurde. Dieses verströme einen etwas penetranteren, parfümartigen Geruch. Am besten verkaufe sich der Holundersirup, sagt Schenk. Er ist die Grundlage für den Sommerdrink Hugo, der vor drei Jahren seinen Siegeszug antrat. «Der Hype ist aber vorbei», sagt Schenk. Seine Holunderblütenlimonade sei in Österreich ein Renner. In der Schweiz habe sie es hingegen bloss in die Reformhäuser geschafft, nicht aber in die Regale der Grossverteiler. (mem)

Eine Bise weht den Blütenstaub davon

Für Felix Helfenberger ist der Holderanbau ein wichtiges Standbein. Wie viel er für ein Kilo Blüten erhält, wird nicht verraten. Bild: Michel Canonica

Doch zurück zur Plantage in Häggenschwil. Eine leichte Bise weht den Blütenstaub von den Dolden. «Das ist schade, weil damit auch ein wenig Aroma verloren geht», sagt Felix Helfenberger.

«Eine wunderbare Arbeit»: Irma Mäder, 66, hat viel Zeit zum Sammeln. Denn bedingt durch Corona könne sie derzeit ihre Enkel nicht hüten. Bild: Michel Canonica

Für den vierfachen Familienvater, der auch noch 60 Milchkühe und 400 Hochstammbäume hat, ist der Holunder ein wichtiger Nebenerwerb. Er mache einen Drittel seines Einkommens aus.

Vor 16 Jahren pflanzte er die ersten Holunderbäumchen der Zuchtsorte Haschberg, die sich durch grosse Dolden und Beeren auszeichnet. Helfenberger setzt auf Holunder, weil man diesen bereits im Frühling ernten kann und somit nicht die ganze Obsternte im Herbst anfällt, wenn die Äpfel reif sind. «So können wir die Spitze brechen.»

Bienen meiden Holunderblüten

Hanspeter Herrmann, 77, packt mit an, «weil ich einfach gerne schaffe». Bild: Michel Canonica

In der Bio-Holunderplantage summen keine Bienen. Und nirgendwo gaukelt ein Schmetterling. «Diese Insekten mögen den Holunder nicht», sagt der Chef. Dafür krabbeln Spinnen, Käfer und Wanzen an den Bäumen.

Auch Vögel nisten in den Bäumen. Helfenberger findet ihre leeren Nester jeweils im Winter vor, wenn er die 2000 Bäume schneidet. Dann zwackt er die abgeernteten Zweige ab. Etwa zwölf Triebe lässt er stehen – an ihnen bilden sich im Folgejahr neue Blüten.

Bauerntochter Simone Helfenberger, 19, hilft beim Holdern, weil sie bei der Bäckerei, in der sie angestellt ist, Kurzarbeit hat. Sie liebt den süssen Blütenduft. «Diese Arbeit ist sehr beruhigend.» Bild: Michel Canonica

Der Anbau von Holunder sei anspruchsvoll. «Viele Bauern fangen damit an und geben wieder auf.» Wühlmäuse knabbern die saftigen Wurzeln an, sodass Bäume absterben. Helfenberger zeigt ein Mausloch und zertrampelt einen Maulwurfhügel. Der Bauer muss die Mäuse vergasen. Auch Blattläuse richten Schaden an. Helfenberger sagt:

Wegen des trockenen Frühlings gibt es besonders viele Läuse. Bild: Michel Canonica

«Wegen des trockenen Frühlings haben wir dieses Jahr besonders viele Läuse.»

Sie saugen den Pflanzensaft aus dem Baum. Um ihnen den Garaus zu machen, spritzt Helfenberger natürliches Neemöl. «Dadurch können sich die Läuse nicht mehr fortpflanzen.»

Im September werden die violettschwarzen Holunderbeeren reif. Helfenberger verzichtet darauf, sie zu ernten, weil die Kirschessigfliege sie befällt - ein gefürchteter Schädling, der seine Eier auch in Kirschen und Himbeeren legt.