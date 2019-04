Das Eichenmoos ist nicht nur von Landwirtschaftszone, sondern auch von Gewerbe- und Industriezone umgeben. Und dort stehen ebenfalls Probleme im Raum. Manuel Bühler weist auf eine Autowaschanlage hin, deren Leuchtschrift bei Dunkelheit das Moor erhellt. Überdies wolle die Migros, die sich neu in einem der Gebäude niedergelassen hat, eine zusätzliche Laderampe bauen. Solches ist überhaupt nicht im Sinne des Naturschutzvereins Gossau und Umgebung, der durch solche Projekte eine Zunahme an Lärm, Lichtimission und Abfall erwartet. Auch spricht Manuel Bühler von Leuten, die in der Nähe ihr Mittagessen einnehmen und dann das Plastikgeschirr einfach im Moor entsorgten. Zu Problemen geführt haben soll auch schon die Abflussregelung zur Regulierung des Wasserspiegels. «Da ist es schon vorgekommen, dass der Wasserstand willkürlich gesenkt wurde», sagt Bühler. Über die Urheber könne nur gemutmasst werden. (rf)